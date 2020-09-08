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氣炸豆腐

副刊版 2020/09/08

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疫情看似緩和了點，上周末，與朋友在家聚會。

Bonnie問：「你們睡覺時，會不會感到背部有陣陣熱氣？早上起來，還發現睡衣被汗水弄至濕透了？」

「你沒有開冷氣麼？」蘇兒奇怪問道。

「當然有，溫度保持二十四至二十五度左右！」Bonnie答道。

阿Sa也有同感：「我也有這種情況！」

我一本正經地說：「這個現象，應該是潮熱！」

Bonnie愕然地喊道：「潮熱？沒那麼早吧！」

我笑言：「你們的年紀，已差不多到更年期，應該作好準備。」

阿Sa接着說：「我的問題不算嚴重，只是一個月一兩次，可能那兩天較悶熱。」

Bonnie也搶着說：「我也是間中出現這情況吧！」大家隨即爭相逃避這個現實。

蘇兒說：「大家也是同學，年紀相若，不用太顧忌。」

我說：「多吃些豆製品吧！就算不是更年期，對身體也好。」

阿Sa說：「但有些人說，豆製品有甚麼雌激素，與乳癌有很大關連，不宜飲太多。」

「那是異黃酮，是一種植物性雌激素，只是由於它的形狀跟動物性雌激素相似，所以大家才有這種想法，但兩者的強度，相差甚遠。」我詳細解釋：「況且，黃豆好處不少，添加在飲食之中，有益無害，以黃豆改代肉類，可減少動物性脂肪，另外，能有助降膽固醇，又可幫助穩定血糖。我一星期裏最少有一天，會以豆腐取代肉類。」

Bonnie嫌棄地說：「蒸豆腐好像很寡啊！」

「想食較濃味的，可嘗試氣炸豆腐，用鹽水浸泡切粒豆腐十五分鐘，再塗上蛋漿和麵包糠，以一百八十度氣炸二十分鐘已經很美味。」我提議。

她興奮地笑着說：「突然想起炸的金磚豆腐。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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