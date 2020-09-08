多啦A夢漫畫時光周年企劃 即日至9月15日銅鑼灣登場

今年是多啦A夢誕生50周年，除了日本推出多啦A夢郵票外，香港也有紀念活動。2012年曾於海港城策劃50個多啦A夢公仔露天展覽的公司AllRightsReserved，在銅鑼灣希慎廣場舉辦「多啦A夢漫畫

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