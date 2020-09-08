史上最差勁總統 特朗普會上榜嗎？

昨天談到第29任總統哈定（Warren G.Harding），因為愛在白宮與內閣圍內人打撲克，得來「撲克內閣」外號。這位哈定，在美國歷史上亦有其他評價，「歷來最糟糕總統」、「史上最平庸總統」……《芝加哥論壇報》組織過3次民意調查，1948年，1962年和1987年，問誰是美國史上最佳總統？誰最差？3次結果中，最佳總統前三名都沒有變過，依次是：林肯、華盛頓及小羅斯福；3次都名列最差總統的，也沒有變過：哈定。

最差總統民調 哈定「3冠王」

由首任總統華盛頓到特朗普，美國出現過45任總統。誰好誰差，6個字：「難以一概而論」，涉及個人主觀判斷，難有一致答案。美國不時有各種民調，不同媒體邀請學者，對歷任總統作出排名。

根據結果，哈定並不是毫無爭議的「史上最差」，但多次「奪冠」。1865年出生於俄亥俄州的哈定，55歲就職總統，為政平庸、醜聞纏身，只做了兩年半就在任內死亡，坊間盛傳他是被其夫人毒死。

哈定當過教師、記者、賣過保險，後來和人合資買下一份銷量欠佳地區小報，改以激進言論支持共和黨，闖出一片天而受注意。不知是否長得有點英俊，娶了一位能幹富家女弗洛倫斯，就少不免被人說是藉婚姻為跳板，踏進全新人生軌道。事實上，他在妻子幫助下在上層社會混日子，在政客推使下參與競選，當上聯邦參議員，但沒有甚麼大貢獻。正如昨天文章指出，恰恰是「平庸」此特點，將他推上總統寶座。

哈定入主白宮後也做了一些事，包括與德國正式宣布一戰停戰、國內減稅、發展農業，又看重將記者聚集一起，向總統提問的白宮新聞發布會形式。可是時勢沒有造出「英雄」，哈定被多種勢力推上前台，也注定需要回報。組閣方面，任用不少具財勢人士，財政部長是鋁業大亨，內政部長及商務部長和大企業有密切關係。

另外，又安插朋友入政府，從俄亥俄州提拔大批和自己關係好的人，華盛頓因而多了個派系「俄亥俄幫」，還不時在白宮玩撲克。原本他們正經做實事也無所謂，偏偏就出事。內政部長被曝光將懷俄明州一塊在「茶壺堡」（Teapot Dome）的油礦，以低價租給私人企業，從中受賄，史稱「茶壺堡事件」，是「水門事件」前最大的政治醜聞，這位部長因此成為歷來首個任內被捕入獄的內閣成員。在哈定短短兩年多任期，醜聞不止一件，白宮官員同因受賄被判刑，退伍軍人事務部負責人侵吞公款及收取工程回佣罪成入獄。出事的大多是其親信，他的內閣因此又多了個「腐敗內閣」外號。

醜聞一樁又一樁，打擊一個接一個。哈定決定開展一場全國旅行，命名為「諒解之旅」（Voyage of Understanding）。顧名思義，當中包括希望國民理解他，原諒他執政出現的問題。然而，他在旅程中猝死，終年57歲。醫生給出的結論是心肌梗塞，但當有關部門要求驗屍時，卻遭其夫人拒絕。

歷史中寫着一個陰謀論，說哈定被夫人毒死，因為她對丈夫不斷在外拈花惹草，不止一段婚外情忍無可忍，不過猜測終究只是猜測。

哈定留下的，是讓人不斷詬病的政治成績單，和茶餘飯後的話題。在歷任最差勁總統排名的民調或評分中，哈定並非每次都「拔頭籌」，與他「競爭」的還有布坎南（James Buchanan），無論誰評選，一般都少不了他。他在1857至1861年，當第15任總統，美國當時正站在十字路口。南北雙方就奴隸制等問題鬥爭不斷，布坎南無法調停衝突，雖然有作過努力，但衝突更在他任內激化，他毫無能力制止，經濟恐慌下也無作為。

布坎南卸任個多月，南北戰爭爆發，他的繼任者正是帶領北方贏得戰爭，廢除奴隸制的林肯總統。

疫情失控經濟差 特執政認受性低

另一位「差勁總統」常客，是哈定的商務部長胡佛（Herbert C. Hoover），後來成為第31任總統。他曾經擁有礦業公司，與搞房地產的特朗普一樣很能說，信口開河。一上任就提出要讓美國經濟繁榮，特朗普的「讓美國再次偉大」和他「有得揮」。結果上任幾個月大蕭條爆發，他卻奉行「自由放任」政策，狂瀾無力挽。其間一些都市出現貧民窟，破爛房子被戲稱為「胡佛屋」（Hoovervilles）。

如今的美國，疫情失控、經濟差、國際間得罪人多，執政圈子像哈定政府有多人被拘控，布坎南調停不了南北分歧，特朗普不單不調停種族矛盾，還煽風點火。他執政認受性低，會否步哈定、布坎南、胡佛等後塵，成為其中一個「最差勁總統」？不知道在新冠疫情夾擊下，美國經濟會否再惡化下去，就像「胡佛屋」，在Donald Trump治下出現Donald Home？

▲ 在美國多次「最差總統」民調中，第29任總統哈定都「奪冠」，特朗普執政認受性低，會否步哈定後塵，成為其中一個最差勁總統。（資料圖片）

▲ 在美國多次「最差總統」民調中，第29任總統哈定（圖）都「奪冠」，特朗普執政認受性低，會否步哈定後塵，成為其中一個最差勁總統。（資料圖片）