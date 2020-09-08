  • 29°C
香港時間 : 2020908日 (二) 03:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

阿里染藍過後 靜候北水擁抱

評．析．天下版 2020/09/08

分享：

中概科網股龍頭阿里巴巴（09988）昨日正式晉身藍籌，與另外兩隻恒指新貴股小米（01810）、藥明生物（02269）同見回吐壓力，表現跑輸大市，似乎再一次應驗了染藍魔咒。

阿里染藍後 唯一藍籌未迎北水

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 科網股「散水」 股市升浪終結？
2020/09/07
科網股「散水」 股市升浪終結？
交易講場 - 阿里小米回調入恒指 後市稍利好
2020/09/05
阿里小米回調入恒指 後市稍利好
交易講場 - 內銀績差尋底 拆解高息表象
2020/09/04
內銀績差尋底 拆解高息表象
交易講場 - 趕搭生科股順風車 先上美股一課
2020/09/03
趕搭生科股順風車 先上美股一課
交易講場 - 美科網股拆細爆升 港股又如何？
2020/09/02
美科網股拆細爆升 港股又如何？
金融 ETF 港股通 同股不同權 互聯互通 深股通 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 藥明生物（02269） 美團點評－W（03690）

上一篇文章

新職場文化 商廈需求消失中？

下一篇文章

內地消費停滯 成復甦阻力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

奮戰穩守待疫苗 安全至上勿求快
奮戰穩守待疫苗 安全至上勿求快
專家樓論 - 新職場文化 商廈需求消失中？
新職場文化 商廈需求消失中？