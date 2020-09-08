阿里染藍過後 靜候北水擁抱 評．析．天下版 2020/09/08 分享： 中概科網股龍頭阿里巴巴（09988）昨日正式晉身藍籌，與另外兩隻恒指新貴股小米（01810）、藥明生物（02269）同見回吐壓力，表現跑輸大市，似乎再一次應驗了染藍魔咒。 阿里染藍後 唯一藍籌未迎北水 恒 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 科網股「散水」 股市升浪終結？ 2020/09/07 科網股「散水」 股市升浪終結？ 交易講場 - 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 2020/09/05 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 交易講場 - 內銀績差尋底 拆解高息表象 2020/09/04 內銀績差尋底 拆解高息表象 交易講場 - 趕搭生科股順風車 先上美股一課 2020/09/03 趕搭生科股順風車 先上美股一課 交易講場 - 美科網股拆細爆升 港股又如何？ 2020/09/02 美科網股拆細爆升 港股又如何？ 金融 ETF 港股通 同股不同權 互聯互通 深股通 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 藥明生物（02269） 美團點評－W（03690） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入