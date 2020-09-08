基層童在家學習 需互聯網普及

受疫情影響，網上上堂已成兒童生活一環，但有組織發現，基層兒童普遍缺乏電腦及上網裝置。外地已有計劃增加網絡覆蓋率，本港亦應加強為有需要家庭提供援助。

2成基層生家中沒WiFi 礙上課

關注學童發展權利聯席日前發布一項調查顯示，雖近100%基層學生都需要上網學習，但多達80.2%沒有合適的電腦裝置，例如電腦或平板電腦。

此外，有18.6%基層學生家中沒有WiFi，需要利用手機數據上網，但有時會因數據不足而導致無法上堂。

疫情期間，本地基層兒童飽受無網之災，聯席今年3月一項調查發現，有小學生雖然獲贊助電腦，但仍需要借鄰居的WiFi上網課，但網速過慢導致需要放棄部分作業。

本地傳媒亦有報道指，有基層學生因家中沒有WiFi而每周數日需要出門到學校門口借用WiFi上課，更有校生無奈之下，到便利店使用限時半小時的免費WiFi。

上網已被聯合國列為一項基本人權，德國聯邦最高法院更在2013年裁定，國民若家中斷網可控告網絡供應商。當地政府大力推動寬頻網絡發展，現時全國97%人家中都有寬頻；英國工黨去年大選期間便曾提出，要參考德國為全民提供免費寬頻例子。

南韓首爾早在2011年已開始在全市各公眾地方陸續提供免費WiFi，市政府去年更準備斥資1,027億韓元（約6.7億港元），在2022年前做到全市都有免費WiFi可供國民及旅客使用，作為其智慧城市發展的一環，同時應對數碼鴻溝（digital divide）的問題。

本港的政府場地等公眾地方已有免費WiFi可用，但仍有明顯改善空間，有政黨調查發現，曾使用此類免費WiFi的市民當中，近8成認為覆蓋率及速度不夠。

港免費WiFi 覆蓋率速度不足

為應對基層兒童上網學習困難的問題，港府亦有透過關愛基金及上網費津貼，嘗試紓緩有需要家庭這方面的經濟壓力，亦有與賽馬會慈善信託基金合作推出在家學習網寬支援計劃，惠及未能用到高速上網服務的學生。

聯席建議，港府應將關愛基金電腦津貼的受惠群擴闊至所有清貧中小學生，並透過關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，協助基層家庭購買電腦裝置。

本港民間已有多個企業及團體在疫情期間，為基層兒童提供免費電腦，例如Microsoft與多間慈善機構合作，將捐贈的舊電腦翻新送給有需要的學生，中電及中銀亦有此類電腦捐贈計劃，應付短期內的網課需要。

然而，除了電腦裝置外，疫情更凸顯互聯網是生活必需品。長遠而言，政府在未來還需加緊擴闊網絡覆蓋的範圍，減少學童的數碼鴻溝。

▲ 政府未來應加緊擴闊網絡覆蓋的範圍，減少基層學童的數碼鴻溝。（資料圖片）