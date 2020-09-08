「中國製造2025」 勢刺激銅需求

銅價在3月份觸及11年低點後強勁反彈。隨着中國需求升，新冠疫情衝擊南美供應，銅在短暫跌破2美元/磅後，已經收復了50%的失地。

中國的製造業和建築業消耗了全球約一半的銅。今年初中國這兩個行業因新冠疫情停工停產，不過現在已經強勁復甦，中國6月工廠活動創下了去年12月以來最快的增速。

製造建築業復甦 需求新高

中國6月未鍛造銅進口量按月增長50%，達到創紀錄的656,483噸，是2019年同期進口量的兩倍還多。雖然受到新冠疫情的干擾，但在2020年首6個月，中國的銅進口總量仍達284萬噸，按年增長25%。

銅價同時也受供應因素支撐。新冠疫情繼續在智利和秘魯橫行，這兩國是全球最大的銅生產國。秘魯5月銅產量下降了42%，而智利國有銅礦公司Codelco暫時關閉最大的冶煉廠和煉油廠，並暫停了其旗艦礦場的建設。

中國撑基建 出招續增進口

在政府刺激措施的推動下，中國對銅的強勁需求預計將持續下去。為幫助製造業走出新冠疫情，中國政府對製造商實行了免稅優惠政策，並降低了貸款利率。

2020年人大代表大會工作報告強調，基建和城鎮化是未來一年的重點。為對其他經濟領域增長放緩的影響，中國政府2020年的基建支出預計也將增加。工作報告稱，2020年中國將發行價值3.75萬億元人民幣專項債為基建項目融資，較2019年增長1.6萬億元。製造業和基建均為銅的主要消費領域。

銅長期在中國經濟中扮演重要角色。中國目前是全球最大的銅進口國，佔全球銅礦進口量的43%，是全球排名第二的日本的3倍多。

銅在中國的用途，受其作為製造業及建設業主要原料的事實推動，中國政府正在採取的一些舉措預計將進一步增加銅的需求。

最佳非貴金屬導電體 助節能

中國轉向可再生能源系統未來很可能成為推動銅需求的主要因素。由於電阻小，銅是最佳非貴金屬導電體。這一特性使其成為節能發電機和可再生能源系統的重要組成部分，太陽能和風能裝置的用銅量比傳統火力發電機組要大。

國際銅業協會（ICA）的研究顯示，2027年前全球太陽能和風能系統的銅需求量預計將比2018年增長56%。雖然ICA沒有提供單個國家的資料，但它預測中國將繼續保持風力渦輪機年度安裝量的主導地位。

中國國家能源局發布消息稱，新的海上和陸上風電場專案補貼將分別在2020年和2021年的某個時候結束，專案提前將會引致銅短期內需求激增。

電動車耗銅量 傳統車4倍

電動汽車生產也有望推動中國的銅消費。銅是電動汽車的重要組成部分，用於電動機的電池、繞組、銅轉子、電鋪設和充電基建。普通電動汽車平均銅含量為83公斤，幾乎是傳統汽車的四倍。

近幾個月來，受新冠疫情和政府補貼減少影響，中國的電動汽車銷量一直低迷。但作為「中國製造2025」規劃的一部分，中國懷有在2025年前成為領先電動汽車製造中心的野心。此舉將令銅需求得到進一步支持。

事實上，中國政府提出「中國製造2025」規劃，旨在提升中國的製造工藝，生產出價值更高的產品。這對銅有深遠影響。效率更高的設備往往會使用更多的銅。根據ICA的資料，預計到2025年，「中國製造2025」規劃將會使中國的銅使用量增加23.2萬噸。

許多領域預計都會增加銅消費，包括高效率工業電動機和配電變壓器、新建鐵路的電氣化以及工業用新能源汽車。

銅需求模式 判斷經濟增速

受銅價反彈影響，COMEX銅期貨的持倉從大規模淡倉淨值轉變為巨量好倉淨值。從中長期來看，銅在中國經濟中的重要性將會支撑銅價。

隨着全球擺脫新冠疫情，中國對銅的需求增加，市場參與者對銅風險的需求將會更加強烈，而且可以從銅廣泛的用途及獨特需求模式，判斷全球經濟增速是加快還是放緩。

▲ 隨着全球擺脫新冠疫情，中國對銅的需求增加，市場參與者對銅風險的需求將會更加強烈。（資料圖片）