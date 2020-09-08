美企紛推有薪假 鼓勵員工做選務員

【本報訊】美國總統大選臨近，為了讓一眾美國打工仔們可以抽出時間投票，社交平台Twitter早前宣布將美國大選日（11月3日）定為有薪假期，讓他們有足夠的空餘時間投票。

而近日陸續有更多美企透過提供有薪假

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