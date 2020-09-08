美企紛推有薪假 鼓勵員工做選務員 行政人員版 2020/09/08 分享： 【本報訊】美國總統大選臨近，為了讓一眾美國打工仔們可以抽出時間投票，社交平台Twitter早前宣布將美國大選日（11月3日）定為有薪假期，讓他們有足夠的空餘時間投票。 而近日陸續有更多美企透過提供有薪假 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視 2020/09/07 交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 2020/09/04 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 2020/09/03 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 2020/09/02 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 大堡礁管理局 招募島嶼看守員 2020/09/01 大堡礁管理局 招募島嶼看守員 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 選舉 總統大選 社交平台 Twitter 有薪假 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入