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Google Maps擬添圖層 顯示美加疫情分布

行政人員版 2020/09/08

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新冠肺炎疫情逐漸緩和，市民陸續開始上班及出外活動。最近Google Maps計劃添加新圖層，用作顯示疫情爆發嚴重的地區。

據Twitter用戶Jane Wong爆料指，Google最近正開發新的地圖圖層

...

欄名 : 科技新知

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