Google Maps擬添圖層 顯示美加疫情分布 行政人員版 2020/09/08 分享： 新冠肺炎疫情逐漸緩和，市民陸續開始上班及出外活動。最近Google Maps計劃添加新圖層，用作顯示疫情爆發嚴重的地區。 據Twitter用戶Jane Wong爆料指，Google最近正開發新的地圖圖層 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星研新摺疊手機 兩屏幕可內外對摺 今日 三星研新摺疊手機 兩屏幕可內外對摺 馬斯：Tesla Model Y 核心技術重新設計 2020/09/07 馬斯：Tesla Model Y 核心技術重新設計 iOS 14廣告私隱功能 延至明年初推出 2020/09/07 iOS 14廣告私隱功能 延至明年初推出 5G iPhone出貨量 分析師彭博預測不同 2020/09/04 5G iPhone出貨量 分析師彭博預測不同 LG首款雙屏手機 本月14日正式亮相 2020/09/04 LG首款雙屏手機 本月14日正式亮相 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 加拿大 Google Maps 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入