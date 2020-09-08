奮戰穩守待疫苗 安全至上勿求快

繼美國疾控中心（CDC）通報10月底推出新冠疫苗後，內地有藥廠昨天宣稱已為幾十萬人接種疫苗，因為能率先成功研發疫苗事關重大，甚至影響國際形勢，所以有能力的國家均在這場疫苗競賽中衝刺鬥快。即使疫苗是在形勢所迫下加快研發步伐，但切勿政治掛帥，須安全有效至上。

港府無法像美國般漁翁撒網式搶購，務必與內地緊密溝通，爭取在可行情況下，能躋身獲優先分配疫苗的名單中。

美圖速批疫苗 政治掛帥惹疑慮

疫苗競賽日趨白熱化，內地疫苗生產商科興生物技術公司透露，已為9成員工和家屬接種了其研發的疫苗。國藥集團中國生物研發的兩款疫苗，亦為幾十萬醫護、外交人員，及有需要到一帶一路地區建設的緊急使用人士接種，無不良反應，但國藥強調疫苗最快也要在12月底才可上市。俄羅斯則宣布為教師優先接種疫苗。

較早前，CDC已通報各州政府，10月底為分發300萬劑疫苗做好準備，決定誰優先接種等細節安排，而食品及藥物管理局局長哈恩亦表明會加快疫苗面世。

多國無疑在加快審批疫苗，皆因疫情嚴峻，須特事特辦。疫情重創環球經濟，疫苗作為目前最有效防禦工具，若能早日面世，經濟有望盡快重啟。CDC在疫苗臨床測試未有最終結果便已安排疫苗分發，明顯是受到政治壓力，要趕在大選前為總統特朗普炮製「十月驚奇」，為他箍票。

美國要搶先在10月推出疫苗，明顯是政治掛帥，令人質疑疫苗的安全性和效用。輝瑞、強生和Moderna等藥廠計劃發表聯合聲明，強調以疫苗安全為首要考慮，在未確定安全有效前，不會交予當局審批，明顯是要增加世人對疫苗的信心。

事實上，進入第三階段臨床測試的疫苗，普遍會出現發燒、頭痛和疲倦等副作用，安全風險並不大。至於效用，內地和CDC都強調疫苗保護率要有50%以上。

港大醫學院院長梁卓偉表示，大部分研製中的疫苗，相信可覆蓋現有病毒株，其效用主要是減輕死亡及嚴重併發症風險，並不會百分百避免感染，至於接種後效用可維持多久，仍需時間觀察，相信不會終身免疫。

由於疫苗攸關經濟重啟，美國不惜斥資逾100億美元（逾775億港元）搶購8億劑疫苗，但並非所有政府都有這個財力掃貨，惟有參與世衞主導的疫苗全球獲取機制（COVAX）。

港府已向COVAX訂購了35%港人口所需的疫苗，一旦疫苗獲批，便能取得一定貨源供有需要的長者、長期病患者和醫護優先接種。不過，有專家指出，全港要有6成人口接種，才可群體免疫。

港務實購疫苗 尋求中央供貨

但這肯定不足夠，既然目前進入第三階段測試的7種疫苗中，內地佔了3種，港府更應與內地加強溝通，尋求中央在疫苗獲批後優先供貨名單上。

行政會議成員林正財曾形容買疫苗，就像買期貨，只能估計最後哪隻會跑贏，故政府需確立訂購策略。因此港府在採購時不但要務實，還須與內地緊密合作，才能且戰且進獲得穩定貨源，而市民也要明白疫苗並非一時三刻可面世，須時刻自律做好防疫措施，更不應錯過千載難逢的全民檢測機會。

責任編輯：黃鑠安