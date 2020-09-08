82.5萬英鎊即享西倫敦貴族生活　盡覽倫敦璀璨景色

提起倫敦，怎會想不到車路士（Chelsea）？Chelsea除了代表英國著名的足球球隊Chelsea FC，更是英國傳統的高尚住宅區。英國龍頭發展商Berkeley Group旗下品牌St George，隆重推出Chelsea Creek最新一期河畔尊貴豪宅The Imperial，住宅設計現代時尚，更可俯瞰寧靜的泰晤士河，是追求奢華時尚生活品味的不二之選。

The Imperial提供157個豪華住宅單位，涵蓋1房至4房頂層複式特色單位，每戶坐擁綠色花園景觀及迷人運河景致，更可盡覽倫敦繁華璀璨的城市景色。項目為住戶打造出倫敦奢華的時尚生活品味，蒐集Chelsea傳統的藝術和設計文化，將傳統風格與現代設計意念融為一體；每戶均採開放式設計，配合落地玻璃窗，務求令自然光線透射室內每一處。

與水為鄰 依靠園林 盡是宜居城市

Chelsea Creek有超過一半以上的面積比率規劃作公共休憩空間，包括景觀花園、草坪及花壇，連同佈滿綠樹的林蔭大道、行人天橋及蜿蜒水道景致，住戶可謂與水為鄰、依靠園林。當中優美花園空間更是一大亮眼點，園林景觀精美之餘，所有花卉植物均經由精挑細選，會隨著四季變化而不時轉換，務求為住戶量身訂造獨特的居住體驗。

項目配套亦不容忽視，24小時的禮賓服務、水療中心、北歐風格桑拿浴室、蒸汽浴室、理療室、碼頭廣場等，設施應有盡有，全天候、全方位滿足不同住戶的各種需求，種種細微之處均顯露出發展商對生活品質的執著和追求。

濃縮英倫文化靈魂

位於泰晤士河北岸如此優越的地段，Chelsea區擁有寧靜的居住環境，亦是治安絕佳的地區之一，難怪成為倫敦最受歡迎的高級住宅區之一。區內盡是時尚精品、高級酒店、星級餐廳，從斯隆廣場（Sloane Square）沿著國王路（King’s Road）漫步，名設計師專門店、高檔品牌盡在咫尺之間，世界知名百貨公司Harrods亦僅是幾步之遙。

如果說倫敦是英國的縮影，那麼Chelsea區則濃縮了英倫文化的靈魂。Chelsea區是倫敦著名的藝術文化集中地，舉世聞名的博物館和公園亦集中於此地。當中包括世界知名當代藝術畫廊Saatchi Gallery、倫敦歷史最悠長的植物園Chelsea Physic Garden。在Chelsea Creek旁邊就是世界知名設計中心Design Centre Chelsea Harbour，內設120個展廳，600多個國際知名奢侈品牌亦雲集於此，可見整個Chelsea區藝術文化氛圍之濃厚。

此外，Chelsea Creek鄰近倫敦多間世界一流大學，包括倫敦帝國理工學院（Imperial College London）、倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science）及倫敦大學學院（University College London）等，是莘莘學子留學絕佳選擇。

82.5萬英鎊享貴族生活

Chelsea Creek最新一期The Imperial售價由英鎊82.5萬起！如欲了解更多項目詳情，請即登入https://bit.ly/2F0Bm0x報名參加獨家展銷會，盡快享受貴族生活！

獨家展銷會詳情

日期：2020年9日12日至13日（星期六及日）－敬請預約

時間：上午11時至下午7時

地點：香港中環皇后大道中 15號置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley辦公室

查詢：2846 7418

報名：https://bit.ly/2F0Bm0x

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