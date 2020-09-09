常人謂痛風為現代人的富貴病，好發於中老年並時常進食過於豐富者。中醫雖無痛風病名，但其病因症狀，仍可隱約見於《內經》篇章，經典所言「膏粱之變，足生大疔」，飲食過於肥膩味濃，可引發肢體癰瘡症狀。以下將談談痛風的西醫及中醫的病因及處理方法。

痛風的概念不難理解，痛風簡而言之就是關節處出現不應存在的尿酸結晶，這病理產物會刺激並引發無菌性的關節炎。若網上搜尋痛風圖片，不難找到在教科書上最典型的痛風相片，那莫過於足拇趾根紅腫的影像。但除足指以外，痛風亦可發生他處，例如在手拇指關節，或身體其他慢性筋腱發炎處，舉例如網球肘處或膝蓋前下，在肌腱舊患處亦可見痛風蹤影。

痛風發作並不好受，急性期症狀在患處除明顯紅腫熱外，一般亦有劇烈程度疼痛，感覺有如刀尖般刺入痛楚。假若痛風反覆發作多年，患處在紅腫熱減退後，仍可見該處軟組織囊腫樣硬化，若在足趾發生，則可想像穿着鞋履是何等不便！

痛風發生及消退的過程其實是失衡與平衡的過程，其情況有如體重上升的道理一樣，如果身體過度吸收、消耗不足，則致物質的積聚。若平素過度進食高蛋白成分膳食，或彼方腎排泄能力不足，或身體缺少水份補充，則導致體內濃度尿酸上升。

若濃度高達飽和度，尿酸會結聚形成結晶，繼而刺激並引起關節炎症。中醫將痛風症狀歸納為「痺症」的「着痺」，症狀在皮肉筋骨處痛有定處，傾向遷延日久，若症狀復發會在舊患處加重。

要處理痛風，建議休息患處，予以冰敷及身體補充水份，並配合西醫服用止痛及消炎藥物。物理治療除協助關節消炎止痛外，亦協助分辨足拇指外翻等問題。中醫處理除局部針灸治療外，中藥亦可協助患處清熱袪濕舒筋。

若病症反復發作，久病則多虛，中醫會健脾補腎或通調水道，平衡五臟，幫助身體排出代謝廢物。而要預防發作，除按身體狀況減少進食高嘌呤含量的食物，例如魚皮、動物內臟、海鮮、菇類等外，亦要飲水適當補充水份，減低因缺水而導致尿酸濃度上升的情況。而對於慢性腎病患者，應聽從西醫的營養建議，小心蛋白及水攝取量。

預防痛風復發的癥結所在，其實就是戒口問題的鬆緊，過鬆過緊會引致復發和營養的問題。現代人追求生活品味，但活着節奏的快與慢，飲食淡或濃，應要思考如何並蓄或平衡。科學家已前瞻性地提出蛋白合成肉方法，解決地球資源最終不能滿足人類對肉需求的未來課題，而我們是否是時候要改變對豬牛肉的迷戀及吃得是福的思維？

▲ 痛風患者的 X 光片，拇趾腫如氣球。（資料圖片）