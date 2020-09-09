向業界朋友了解一下國際奢侈品牌的中國行情，發現從數據而言，於六月開始，簡直是收復失地了。大城市的幾個主要甲級商場的旗艦店，銷量比去年同期更勁，並且有排隊的情況。之前以為只是宣傳，或造勢市道回春，但真正從事者透露，好銷量是真的，有某名牌珠寶手錶牌子，這季度竟已完成全年之前預估業績。但他們都並不表現得太高興。

因為外國牌子在中國的市場雖賺錢，並且肯定是全球表現最佳的市場，可是總公司方面全盤數來算，只能說是把在中國賺的錢來幫補。特別是依靠巴黎總部來批全年預算的市場推廣和公關部而言，「畢直」都會鎖得死死的，不敢大花錢。那中國分部的同事心理就不平衡了，覺得錢是中國區賺，但費用又沒給到太多。

一直好奇的是，所說的報復性消費是真的嗎？主要都是上半年確積存了一大批消費儲備，再加上地理因素。像上海廣州這些城市，奢侈消費表現特別好，是因為周邊的消費者都紛紛可出行跨城去買。廣州是表現得最誇張的，除因為它是廣東區廣州以外富人要去入貨的選擇，同時也因為以往到香港方便，廣州或周邊的消費者，都去香港買，但如今，就只能集中在廣州買了。

還有一個說法都講到似模似樣，說需要把錢移出的有錢人，現在見資金轉出較困難，就選擇在內地買名錶名物揸手，之後安排帶出去折現（日後自己出行或現在找代理）。他們說，帶一隻名錶出境，或者大拿拿帶幾十萬現金出境，你說哪方法方便些？

就是說，在非常時期，又開始以貴重物品作為流通的currency了，真添了一種準備打仗走難的感覺。