十九世紀的普魯士為了要與法國作戰，要向群眾集資，於是，如何游說群眾捐出金飾，是當時普魯士王室要解決的問題。這是一個persuasion（游說）的課題，粗鄙橫蠻者只懂「強行威迫夾硬嚟」一招，論成效、論得人心，這屬於最下下下策。

後來，普魯士王室想出一個方案：由瑪麗安娜公主帶頭，向當時的貴族和富有女性呼籲，請她們捐出金飾給國家禦敵；然後這一招可謂妙絕：捐出金飾的女性，會收到國家為她們打造的鐵製複製首飾，上面還刻着「我把黃金捐出換成鐵」。此招甫出，令平時見慣金銀珠飾的女士們趨之若鶩，因為這些鐵製首飾等如是當時政府的特別嘉許和認證，地位更高，可謂「有錢都買唔到」。換句話說，金飾只能說明佩戴者是有錢人，但佩戴這種鐵製首飾則說明她是對社會有貢獻和承擔的當代女性。這一招令很多普魯士女士紛紛自動獻金，擁有鐵製首飾的地位變得比黃金首飾更高，忽然之間，佩戴鐵首飾成了當地婦女的時尚。

游說是種藝術，這個故事甚具啟發性：

一、想別人自動參與某件事，先想想有甚麼可令人家有種feel good factor，讓人覺得參與是有意義、有價值、有種令人自豪的喜悅感。能做到這個地步，雙方就能win-win各取所需；否則，若人家看不出當中的意義和價值，那即使日日唸口黃地重複又重複呼籲人參與，那他人反應冷淡是必然。

二、找誰作游說者也是關鍵。若游說者（們）本身已沒有人緣，那結局已注定失敗。誰人出來做游說是關鍵，當時的瑪麗安娜公主在公眾心目中形象正面，而且一向都參與公益活動，由她出面，公眾心悅誠服。

三、若想游說他人做某件事，自己劈頭和帶頭親自示範是常識吧?!正如若一個上司要求下屬「不可遲到」，但自己卻不以身作則，那如何說服別人？瑪麗安娜公主游說一眾女士捐金飾前，當然由自己帶頭做示範，那才能服眾。若當年瑪麗安娜公主叫人捐金飾，但自己又無甚麼表示，直至其他人質疑她「你點解自己唔做？」才後知後覺死死地氣去做下，群眾若反應冷淡也是合情合理。瑪麗安娜公主的智慧，值得借鏡。