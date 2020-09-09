  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 03:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

借鏡

副刊版 2020/09/09

分享：

十九世紀的普魯士為了要與法國作戰，要向群眾集資，於是，如何游說群眾捐出金飾，是當時普魯士王室要解決的問題。這是一個persuasion（游說）的課題，粗鄙橫蠻者只懂「強行威迫夾硬嚟」一招，論成效、論得人心，這屬於最下下下策。

後來，普魯士王室想出一個方案：由瑪麗安娜公主帶頭，向當時的貴族和富有女性呼籲，請她們捐出金飾給國家禦敵；然後這一招可謂妙絕：捐出金飾的女性，會收到國家為她們打造的鐵製複製首飾，上面還刻着「我把黃金捐出換成鐵」。此招甫出，令平時見慣金銀珠飾的女士們趨之若鶩，因為這些鐵製首飾等如是當時政府的特別嘉許和認證，地位更高，可謂「有錢都買唔到」。換句話說，金飾只能說明佩戴者是有錢人，但佩戴這種鐵製首飾則說明她是對社會有貢獻和承擔的當代女性。這一招令很多普魯士女士紛紛自動獻金，擁有鐵製首飾的地位變得比黃金首飾更高，忽然之間，佩戴鐵首飾成了當地婦女的時尚。

游說是種藝術，這個故事甚具啟發性：

一、想別人自動參與某件事，先想想有甚麼可令人家有種feel good factor，讓人覺得參與是有意義、有價值、有種令人自豪的喜悅感。能做到這個地步，雙方就能win-win各取所需；否則，若人家看不出當中的意義和價值，那即使日日唸口黃地重複又重複呼籲人參與，那他人反應冷淡是必然。

二、找誰作游說者也是關鍵。若游說者（們）本身已沒有人緣，那結局已注定失敗。誰人出來做游說是關鍵，當時的瑪麗安娜公主在公眾心目中形象正面，而且一向都參與公益活動，由她出面，公眾心悅誠服。

三、若想游說他人做某件事，自己劈頭和帶頭親自示範是常識吧?!正如若一個上司要求下屬「不可遲到」，但自己卻不以身作則，那如何說服別人？瑪麗安娜公主游說一眾女士捐金飾前，當然由自己帶頭做示範，那才能服眾。若當年瑪麗安娜公主叫人捐金飾，但自己又無甚麼表示，直至其他人質疑她「你點解自己唔做？」才後知後覺死死地氣去做下，群眾若反應冷淡也是合情合理。瑪麗安娜公主的智慧，值得借鏡。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

聽得到的說話
2020/09/04
聽得到的說話
兩種質地
2020/09/03
兩種質地
走得「對」比走得「多」更重要
2020/09/02
走得「對」比走得「多」更重要
六根不淨
2020/08/28
六根不淨
情緒不能「吽」
2020/08/27
情緒不能「吽」
利嘉敏 職場文化 職場技能 溝通技巧 領導能力

上一篇文章

不同能力‧同一熱愛

下一篇文章

狂野的思想
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

齊心保抗疫成果 抖擻向通關旅遊進發
齊心保抗疫成果 抖擻向通關旅遊進發
專家樓論 - 加碼林鄭PLAN 掛鈎救經濟
加碼林鄭PLAN 掛鈎救經濟