疫後恢復旅遊 業界把握4趨勢

新冠病毒疫情全球大爆發，各國紛紛封關，旅遊業冰封多月。部分地區趁疫情稍為緩和，正有限度重啟旅遊活動。雖然至今本港疫情反覆，但旅遊業界應預視疫後趨勢，以把握解封後的契機。

商旅市場 未來料減逾1/3

參考逐漸解封的內地和海外旅遊業情況，以及海外資深業界人士的預測，旅遊業未來或將出現4個趨勢。

疫情期間，不少企業安排員工遙距工作，即使對外見客和舉辦活動，也移師至網上。

另一方面，展覽業因應疫情而改革，改善在網上舉辦虛擬會議、展覽的技術。這些變化讓企業能減少派遣員工出差到外地開會或參加大型展覽。

前美國航空行政總裁Robert Crandall接受外媒訪問時，更預計未來三分之一至一半的商務旅遊市場將會消失。

因應疫情，旅發局推出措施支援業界，吸引會議、展覽及獎勵旅遊（簡稱會獎旅遊）的商務旅客來港。

惟短期內企業決定會議及展覽地點時，首要考慮是目的地的衞生風險，包括場地是否有充足空間，以分散人流及實行防疫措施。

本港寸金尺土，會展場地大小較鄰近地區遜色。

去年啟用的深圳國際會展中心的整體室內展覽空間達50萬平方米，足足是全港最大的香港會展中心的五倍多。深圳7月更已成功舉辦逾9萬人次入場的大型展覽。

香港要說服企業捨近求遠，派員來港舉辦或參加會獎活動，必須推出實證有效的大型活動防疫措施。

旅團風險高 私人包團更安心

一眾資深旅業人士認為，度假遊將強勁反彈，成為恢復旅遊業的主要動力。

惟旅客參加旅行團，若要長時間與陌生人同行恐怕難以安心。他們會更願意與親友包團，以合理價格乘坐私人小巴四處遊覽，甚至入住私人別墅，減少與陌生人接觸。

內地於7月中開放跨省旅遊後，「私家團」、「小團」等關鍵詞的搜索量持續上升，一些旅行社順勢改為主打同類產品，反映親友限定的小型旅行團成為其中一個新趨勢。

觀乎內地政府批准居民往澳門旅遊保持謹慎態度，多少可預見香港疫情穩定後，內地旅客來港旅遊的形式。

內地自8月中起，分區域逐步恢復居民到訪澳門旅遊簽注，包括旅行團及自由行，但8月底廣東省的旅遊社仍未獲准組團。

而粵澳兩地旅遊界評估，開通後兩至三天的深度休閒遊會較受歡迎，亦會以人數較少的形式出團。

過去本地有不少導遊靠接待每團動輒半百人的內地短綫低價團為生，面對新旅遊趨勢，這類專營低價團導遊及其背後的地接旅行社，需要思考日後出路。

政府統一檢疫 「旅遊氣泡」合作

目前全球正加緊研發對付新冠病毒的疫苗，不過有旅遊專家認為，單靠疫苗不足以恢復國際旅遊，旅客還會關注入境是否需要先進行病毒檢測，又或須遞交疫苗接種證明文件。

有專家建議，各地政府應合作制定統一出入境檢疫要求，同時為疫情爆發作準備，確定對旅客採取的遣返標準和支援、當地醫療資源是否充足等情況，以免因資訊混亂令旅客打消旅遊念頭。

統一檢疫的其中一個方向是實施「旅遊氣泡」，在「氣泡」國家之間容許旅客自由流動，毋須接受隔離檢疫。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前表示，已與日本和泰國等8至10個國家互相查詢有關措施，惟實施前要視乎兩地疫情。智經早前撰文指出，「旅遊氣泡」各地之間可能對放寬其他國家的旅遊限制意見分歧，故在實施前需做好協調工作。

業界衞生認證 挽回旅客信心

為了挽回旅客外遊的信心，海外旅遊業界紛紛制定公認的衞生標準，並向符合標準的企業發出認證，以茲識別。

其中，世界旅遊觀光協會聯合世界各地政府、旅遊業界及衞生專家，參考世衞及美國疾控中心的指引，為旅遊相關11個範疇，包括酒店、景點、機場、旅行社等，制定一套全球健康和衞生標準化協議，以助恢復旅遊。

此外，協會還發出「安全旅行印章」予符合協議的酒店、餐廳、航空公司和政府等，使消費者可以體驗安全旅行，歐洲、非洲及美洲多國正在使用。

協會不負責監察使用印章的業界有否持續遵守協議，而是將相關任務交給各地分發印章的旅遊組織自律監察。

南非旅遊業議會遂開發應用程式，協助業界記錄健康檢查和清潔程序，以向外界展示它們有遵守全球衞生協議。

全球冰封多月的旅遊業，近日開始有「溶化」迹象，逐漸展示未來旅遊新趨勢。

港勿坐以待斃 部署應對策略

本港疫情雖未見起色，但旅遊業界不能坐以待斃，應趁這段時間部署應對轉變的策略，提升軟硬件，例如制定本地衞生標準及認可計劃，或培訓員工直接取得國際衞生認可，為解封後恢復消費者對旅遊的信心，再以優質服務招待全球旅客作準備。

▲ 雖然至今本港疫情反覆，但旅遊業界應預視疫後趨勢，以把握解封後的契機。（資料圖片）