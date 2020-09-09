台前爭名幕後奪利 電視辯論轉運乎

3星期後，美國總統大選第一場電視辯論舉行，根據《今日美國》最新民調，選民相信特朗普會在口水戰擊敗拜登。47%受訪者認為特朗普會贏，相信拜登勝出的較少，只有41%。共和黨人之中，87%認為特朗普將脫穎而出，但只有79%民主黨支持者，覺得拜登表現會好過對手，他們還建議拜登多點事實核查（fact check）特朗普講的東西，以此法攻擊他。

「侵登口水戰」 47%受訪者料特贏

4年一度美國總統大選，除了開票夜，最有看頭的莫過於兩大候選人辯論。4年前特朗普和希拉莉首場辯論，8,400萬人觀看電視直播，收視破紀錄。今年辯論安排近日已敲定，同樣有4場辯論，3場是總統辯論，另一場副總統候選人對壘。首場「侵登決戰」在俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，由霍士新聞（Fox News）名主播華萊士（Chris Wallace）主持。

大家有否留意，電視辯論多數選在大學裏舉行，舉辦一場總統辯論究竟花費多少？4年前承辦首場辯論的霍夫斯特拉大學（Hofstra University），據報花了400多萬美元，辦副總統辯論的朗沃德大學（Longwood University）就用大約550萬，以往平均差不多都是這樣的成本。錢從何來？一些靠大學基金，有些來自有錢校友，還有不少想辦但財困。舉辦的花費主要用在保安、人流控制、還有大會和數千媒體設備上。大多數門票由總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）按陣營分配出去，剩下為數不多的才給予主辦大學。

花那麼多錢辦一場不賺錢的辯論，目的是為學校賣廣告，提高大學在全國知名度，吸引更多學生申請，也是蠻化算的。辯論台上主角又有何好處呢？能夠像幕後舉辦的大學那樣，轉個運帶來好處？不是不可以，但是不容易。

僅不足1成人 看完辯論才決定選誰

根據近代的總統電視辯論研究，專家們大抵同意一種觀點，就是在增加支持者上作用不大。通俗一點來說，是不大可以令觀眾改而投某位候選人，只是令喜歡某位候選人的更堅定喜歡，本來不喜歡某候選人的更不喜歡。

民調數據顯示，大約三分二選民在收看辯論前已決定投票給誰，看完都不會改變主意，只有不足1成人，有機會在看完辯論後才決定選誰人。

所以候選人的策略，一般是避免在辯論中犯錯，否則足以「致命」。1988年，麻省州長杜卡基斯（Michael Dukakis），在民調中領先共和黨的副總統老布殊。杜卡基斯在辯論中被問到如果妻子被殺，是否主張對兇手執行死刑。一向反對死刑的他堅持說不，如此一來他被視為冷血，當晚支持率就從百分之49跌到百分之42，一失足成千古恨，加上其他因素，結果在大選輸給老布殊。

在辯論中表現出色而拿到更多選票的例子固然亦有，但不多，未必一定攸關內涵，但必須相對明顯出色，甘迺迪是例子。1960年9月26日，甘迺迪和尼克遜「開天闢地」，進行美國總統競選史上第一次電視辯論。尼克遜當時是副總統，著名政治人物，甘迺迪不過是麻省一名資歷尚淺的參議員，許多人認為經驗老到的尼克遜肯定會贏，但電視屏幕改變了一切。

辯論之後的民調發現，凡是看電視辯論的，大多數人認為甘迺迪贏，但聽收音機播辯論的，大多數人覺得尼克遜勝出，收音機聽眾根據內容、口才作評價，電視則更立體地呈現兩人的好與壞。

那次是史上首場總統電視辯論，大家都沒啥經驗，尼克遜走到黑白熒光幕前，選民看到的是穿着灰色西裝、和後面灰色背景一樣，模模糊糊的尼克遜，效果不如穿黑色西裝，醒神突出的甘迺迪。尼克遜臉上的鬚也沒刮乾淨，看上去還老冒汗，不斷拿出手帕來擦，給人感覺是緊張兼憔悴，像極被繁重國事給壓得透不過氣。相反，甘迺迪行出來精神奕奕、生氣勃勃，辯論中語言也簡潔有力。光聽聲音兩人旗鼓相當，但看畫面形象對比卻是如此強烈。其實兩人票數差距不太大，電視辯論為甘迺迪加分，增加當選勝數。

台前靠扮相，幕後靠軍師打仗。這次辯論背後較鮮為人知的是，尼克遜之前膝蓋受傷不能站太久，甘迺迪的幕僚於是主張候選人在辯論中全程站立，尼克遜膝蓋作痛，偶現痛苦表情，與神態自若的甘迺迪可說相形見絀。另外，尼克遜怕熱，額頭會冒汗，又被對手團隊看準，藉口要打大燈光，令尼克遜在辯論中出汗、抹汗，看上去令人以為很緊張。

電視辯論，是形象的表現，也是表演。上屆「真人騷王者侵侵」和「假面具王后莉莉」的辯論，已進一步淪為一場騷。今屆卡士沒有上屆強勁，但有侵侵撑場，人人都抱着等看肥皂劇心態吧。3星期後，大家一起坐看決戰時刻。

▲ 特朗普和拜登將在3星期後，進行首場電視辯論，一般預計侵侵表現較佳。而在60年前，甘遒迪與尼克遜的美國史上首場總統電視辯論，甘遒迪卻出乎意料加分，增加當選勝數。（資料圖片）

▲ 特朗普和拜登將在3星期後，進行首場電視辯論，一般預計侵侵表現較佳。而在60年前，甘遒迪（圖）與尼克遜的美國史上首場總統電視辯論，甘遒迪卻出乎意料加分，增加當選勝數。（資料圖片）