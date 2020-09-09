新股以大取勝 翻炒還有後着

本港新股IPO熱潮持續，歷來新股凍資王農夫山泉（09633）掛牌首日高開低走，收市價較開市高位急回逾1成半，炒風初見消散，或反映一眾散戶投資者見好即收。

高位急回1成半 市值仍逾1600億

惟投資者不要忽

...