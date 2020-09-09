新股以大取勝 翻炒還有後着 評．析．天下版 2020/09/09 分享： 本港新股IPO熱潮持續，歷來新股凍資王農夫山泉（09633）掛牌首日高開低走，收市價較開市高位急回逾1成半，炒風初見消散，或反映一眾散戶投資者見好即收。 高位急回1成半 市值仍逾1600億 惟投資者不要忽 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 2020/09/08 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 交易講場 - 科網股「散水」 股市升浪終結？ 2020/09/07 科網股「散水」 股市升浪終結？ 交易講場 - 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 2020/09/05 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 交易講場 - 內銀績差尋底 拆解高息表象 2020/09/04 內銀績差尋底 拆解高息表象 交易講場 - 趕搭生科股順風車 先上美股一課 2020/09/03 趕搭生科股順風車 先上美股一課 金融 農夫山泉（09633） 百威亞太（01876） 思摩爾國際（06969） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 指數 品牌 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入