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新股以大取勝 翻炒還有後着

評．析．天下版 2020/09/09

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本港新股IPO熱潮持續，歷來新股凍資王農夫山泉（09633）掛牌首日高開低走，收市價較開市高位急回逾1成半，炒風初見消散，或反映一眾散戶投資者見好即收。

高位急回1成半 市值仍逾1600億

惟投資者不要忽

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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