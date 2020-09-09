fb推照顧家庭有薪假 惹單身員工不滿 行政人員版 2020/09/09 分享： 【本報訊】美國新冠肺炎疫情嚴峻，不少企業宣布延長在家工作安排。但對於需要照顧子女的員工而言，在家工作或會影響工作效率。最近，Facebook（fb）為員工提供照顧家庭有薪假期，卻引致單身員工不滿。 據《 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美企紛推有薪假 鼓勵員工做選務員 2020/09/08 美企紛推有薪假 鼓勵員工做選務員 交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視 2020/09/07 交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 2020/09/04 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 2020/09/03 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 2020/09/02 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 Facebook 在家工作 朱克伯格 有薪假 社會民生 員工福利及權益 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入