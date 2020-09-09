fb推照顧家庭有薪假 惹單身員工不滿

【本報訊】美國新冠肺炎疫情嚴峻，不少企業宣布延長在家工作安排。但對於需要照顧子女的員工而言，在家工作或會影響工作效率。最近，Facebook（fb）為員工提供照顧家庭有薪假期，卻引致單身員工不滿。

據《

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