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Flash Player 外掛方式續使用

行政人員版 2020/09/09

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Adobe已宣布將於今年12月31日結束Flash Player，面世24年的Flash Player將終止下載服務。

為協助企業使用者度過緩衝轉換期，微軟日前在官方網站上發表文章指，微軟將允許用戶可透

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