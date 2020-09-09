齊心保抗疫成果 抖擻向通關旅遊進發

港府宣布後天起進一步放寬多項限聚措施，並預告如疫情受控在低水平，最快下周五重開主題公園，又透露正與11國磋商落實旅遊氣泡，予人社會經濟逐步復常在望的感覺。惟本地感染仍未清零，限聚措施難以短期解除，大家應齊心力保得來不易的抗疫成果，繼續做好防疫措施，為經濟全面重啟，以及早日通關旅遊齊出力。

全民檢測數字重要 增復常信心

食肆後天起每桌可坐4人，遊戲機中心、麻將館和室內外運動場館都會有限度重開，而圖書館和博物館也將於下周重開。政府更表示，若疫情好轉，主題公園和會展有望下周五撤銷社交距離措施。

港府放寬限聚措施，又撤銷多個處所的停業令，皆因疫情逐漸放緩，昨天新增確診僅6宗，是第三波疫情爆發以來最少，但本地仍有源頭不明感染個案，加上汲取6月時的教訓，故只能作有限度放寬，讓受影響行業復業，即使是吊鹽水，也有經濟復常希望，願意繼續撑下去。

食肆放寬每桌4人，對中式酒樓是好消息，因酒樓主打家庭客，若仍維持每桌只能坐2人，讓三口或四口之家望門興歎，惟有光顧茶餐廳，因茶餐廳靈活走位，透過隔板讓一家四口仍可同枱食飯。有酒樓指今次放寬，生意有望上升兩成。

隨着疫情稍緩，當局預告主題公園重開，甚至已着手與周邊地區磋商建立旅遊氣泡，無疑是向市民傳遞重要信息：下一步向恢復通關旅遊進發。

在當前疫情未完全受控，就算港府如何谷旅遊，遊客也不敢貿然來港，而市民亦不會外遊，主題公園重開，可望成為市民散心遊玩好去處，亦是為日後迎接旅客重臨的一次預演。園方透過預約來控制入場人數，不時為場內設施消毒清潔，來測試樂園在疫下的最佳承載量。一旦旅遊氣泡建立，旅客重臨，園方可因應承載量的數據調節人流，務求樂園運作和防疫同時兼顧。

惟要周邊地區願與本港恢復通關，建立旅遊氣泡，關鍵須對本港控疫有信心。全民檢測是評估香港疫情的重要依據，而今次檢測至少找出23宗陽性，當中18人是隱形病人，故市民應把握這幾天檢測機會，積極參與，為早日建立安全旅遊通道創造有利條件，因愈多人檢測，愈能反映本港疫情狀況，讓周邊地區放心與港恢復通關。

官汲教訓堵漏 民自律做足防疫

港府同時應汲取因豁免航空機組人員和海員入境檢疫，引發第三波疫情教訓，有關漏洞雖已堵塞，但仍須檢討還有哪些獲免檢人士存在風險，及早補救，免成後患。

今波疫情亦與市民出現抗疫疲勞，在飯聚時沒有做足社交距離有關。在疫苗面世之前，與疫共存是無法避免，今波疫情殷鑑不遠，大家更應自律，繼續小心防疫，齊保抗疫成果，才有望盡早實現生活復常，再出埠旅遊。

責任編輯：陳楚源