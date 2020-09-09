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集團長期處於失控狀態

行政人員版 04:00 2020/09/09

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早前跟朋友閒聊談到業務的近況，我說在疫情下我們的業務也收縮了，但相信已跑贏大市很多。

朋友問，在限聚令下event公司會不會最困難？我頓了頓說︰「理論上是的，但很奇怪，我們集團旗下event公司的表現卻非常好，甚至逆市上升。」

朋友有點詫異，問我是甚麼原因。我說很慚愧，我並不太清楚，有機會要跟同事了解一下。

最近同事在他們公司的面書頁上解答了我們的疑惑。原來在疫情下，他們幫客戶將他們的實體event轉型，成為虛擬或半實體的event，並且帶來不錯的成績，於是吸引到更多客戶，結果業績不跌反升。

我不是一個運籌帷幄的領導人，但我有很大的包容度，並且勇於嘗試。除了少數幾個重要的原則外，我會給予我的合夥人很大的自由度。我的領導風格，令我們集團長期處於失控狀態，但也是在這樣的環境下，最能提高公司的式應力和創新能力。

我們的成長從來不是由中央主導，但是卻遵循着一定的脈絡，建基於我們的文化和價值觀。正如蜜蜂在甚麼地方覓食，在甚麼地方築巢，都不是蜂后決定的，牠們都是通過群體智慧，以自己組織的方式去進行。

我們也是在自由的氛圍下，以創新的模式提高自己的生命力，以自組織形式令自己更強大。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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