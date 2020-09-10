美國首都華盛頓市傳來好消息，今年八月二十一日旅居國立動物園的大熊貓美香第四度誕下一隻幼崽，備受美國國民關注。在特朗普政府眼中，中國商業是騙人的、中國電訊是間諜用的、中國學生是偷取知識產權的，猶幸我們的大熊貓仍未被視為打壓對象。

相比下，中國留學生便沒有這般幸運，美國國務卿先高調驅逐跟解放軍有連繫的學生，指摘他們有可能涉及間諜活動。但奇怪的是，美國軍隊也支持萬計入伍軍人唸大學、唸醫科及做科研，為何只有中國參軍學者是犯罪間諜，而美國的卻是純潔無瑕。

第二步是收緊簽證，初時還藉口說，在疫情中只接受網上授課的大學生不用入境美國，現今更開宗明義說不歡迎中國留學生，不知不覺，中國留學生已成為中美冷戰的炮灰。

此舉損人不利己（也是特朗普一貫伎倆），美國大學每年少收億計美元學費不在話下，要知道，全國最聰明、最優秀的學生，才有機會留學美國，他們勤奮地參與學習和研究，別的範疇，醫生不大懂，但肯定在生物科技研究上，中國留學生在美國屢創佳績，只要隨手翻閱《Nature》和《Science》等科學期刊中的重點文獻，便會見到大量中國人名字，其中更有不少因美國擁有較佳的科研環境而繼續旅居美國，成為美國科研棟樑。

特朗普此舉實不僅損害美中兩國利益，全球科研步伐也可能受到影響，只可惜在風風雨雨的冷戰時期，理性考慮已不再重要。

只盼將來不會見到大熊貓被驅逐出境的一幕。