不少人，其他範疇道行高，卻修不到愛情的貪嗔癡。不要以為情愛事只發生在年輕身上，我所聽過和見過的故事，最忐忑、最傷心、最無奈、最悔不當初、最放不下、最不能自拔、最茫然的，都是發生在中年男女身上，有未結婚的、亦有已結婚的。或許，「色」、「愛」、「情」，就是人生最要修煉的地方之一。未修好之前，苦頭難免。

而女性最傻就是浪費人生去「等」一個你足夠愛他、但他不夠愛你的人。認識很多優秀女性，樣子娟好、高學歷、見過世面、能流利說幾種外語、辦事能力高、品味跟格調超班，但一去到愛情那一關，人就忽然糊塗起來了，甘心命抵癡癡迷迷地「等」，而這種「等」可以層出不窮—等一個人有空給自己、等一個人改變、等一個人成熟、等一個人回家、等一個人開竅、等一個人回心轉意、等一個人離開另一個她等等。其實那場愛情，已只剩一個人的堅持而已。

張愛玲曾說：「一個人，如果沒空，那是因為他不想有空；一個人，如果走不開，那是因為不想走開；一個人，對你藉口太多，那是因為不想在乎。」一個人真的在乎的話，幾忙也會想盡辦法騰出時間、幾遠也會千山萬水、幾累也肯赴湯蹈火。捨得讓你空等、呆等、白等、哭着等、癡癡地等的，已說明這段情只是一個人去守着。然而，有很多平時聰明的人，一去到情關，就糊塗起來，如張愛玲形容：「（把自己）變得很低很低，低到塵埃裏。」

早陣子跟芳鄰李韡玲聊天，講男講女講情講愛，身為前女性雜誌資深總編輯的她，觸覺敏感，她馬上有「蹺」：「若現在搞一個現代南宮夫人信箱，必收信收到手軟。」簡單兩句，彼此即明，不用多說，因我倆各自見過和聽過的中年愛情故事／感情問題，可結集成書。只能說，其實這個表面繁囂和麻利的都市底下，藏着很多糾纏不清、愛恨情仇和色慾荼蘼；很多表面剛強硬朗女子的底下，都獨自待了幾回陰晴圓缺、委屈無奈和冷暖自知。