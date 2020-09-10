「伯理璽天德」訪華 中美日關係先驅

日本首相安倍晉三因健康理由請辭，繼任人對華路綫，及中美日關係未來如何互動問題浮上枱面。接任呼聲較高的菅義偉，大概會延續安倍的日美安保關係，他自己也曾表示，將以日美同盟為基軸構築與鄰國關係。在日本將出現新領導人之際，勾起我對中美日三角關係一段歷史的回憶。

首位訪華美國總統 格蘭特是也

特朗普的反華態度，絕對經過老謀深算，覺得是為自己把持權力的最佳棋着，所以就有了個多月前，國務卿蓬佩奧在尼克遜總統圖書館發表措詞強硬的演說，聲言要結束他口中尼克遜訪華以來，盲目和中國交往的模式。

1972年尼克遜訪華，改變了兩國長期對立關係，為1979年中美建交奠定基礎。尼克遜是1949年以來，首位訪問中國的美國總統，但並不是第一個訪華的美國總統，在他踏上中華大地前約一個世紀，第18任總統格蘭特（Ulysses S. Grant）已到訪過。

1879年，到了中國的格蘭特身份可堪玩味，中國人稱呼他做「伯理璽天德」，President的音譯是也，當時未完全流行總統這個繙譯，但都不是亂來，可解作「掌理玉璽、享有天德的人」。不過人家並非皇帝，何來玉璽？也顯示出中美國情之不同。另一特別之處，是格蘭特訪華時其實已卸任「伯理璽天德」兩年，但東道主清廷仍以伯理璽天德來尊稱，因為背後實有所求。

先來了解一下他，雖然較少聽聞，也是一個人物，50美元中人像就是他。如果要非常簡單的介紹其經歷，大概是：林肯手下南北戰爭名將、酒鬼、生意失敗者、兩任總統、再投資失敗經濟拮据……作為北方聯邦軍總司令，他並無政治經驗，但因為捍衞美國的統一，憑藉「長勝將軍」戰功樹立威望當選總統。然而作為總統聲譽不佳，被指袒護親信舞弊醜聞不斷。1877年卸任後，展開兩年遊歷世界之旅，先去歐洲多國，之後到亞洲，臨尾是中國，經香港到廣州、上海、天津、北京等逗留個多月，受晚清政府和在華外國人前所未有盛情款待。據報道，上海為歡迎他，在外灘舉辦了別開生面的海上巡遊。

李鴻章冀格蘭特 促日退還琉球

格蘭特中國之行受到中方重視，究其原因，是清廷希望格蘭特在中日關係為中國出力。當時的中國遭列強魚肉，日本又陰謀吞併琉球群島，晚清重臣李鴻章想利用格蘭特，作為美國前總統向日本交涉，請格蘭特回國前到日本的時候斡旋一下，叫日本退還琉球。本來，一個已卸任的前總統是沒有特別大影響力的，不過當時一直盛傳，格蘭特是想借世界之旅遠離國內對其任內的負面批評，以全球政治家「升呢」姿態，回國再選總統。

據歷史流傳，格蘭特與李鴻章就向日本交涉事宜，有過多番電報、書信往來，可見也頗重視。他還曾在給李鴻章信中，介紹日本一些成功之處，並解釋「弱國無外交」的道理。日本人都尊重格蘭特，願意聽他說，但琉球主權問題未有進展，世界之旅結束6年後格蘭特離世，中日談判破裂，日本全面侵佔琉球。然而，格蘭特的遠東之行，被學者視為一趟凸顯美國存在的亞洲外交之旅，為美中、美日關係奠下一點基礎。

的確，恭親王與李鴻章倚重格蘭特，明治天皇破例和他握手，但政治多變。當年美國希望和中日交好，中國希望倚賴美國壓日本；如今，美國刻意和中國交惡，借助日本遏華，政治隨着人去和改朝換代而變化。

話雖如此，國與國交往還是看利益，中美建交，對美國其中一個好處，不就是要遏制蘇聯擴張嗎？菅義偉過往政績重視搞活經濟，未來在日中經濟關係上，例如農產品貿易，態度可能比安倍主動，畢竟中國是日本第一大貿易夥伴。可以看到的，若美國對華強硬政策持續，日本對華態度仍會繼續搖擺。中國為抗衡美國打壓，也需要盡可能團結周邊近鄰，強硬得來保持靈活性，所謂管控摩擦的影響。中日關係，從來是起伏的曲綫。

格蘭特去世後，與他當上朋友的李鴻章囑託清廷駐美官員，代他在格蘭特紐約曼哈頓的墓園種了銀杏樹，樹下有一塊青銅碑，中文寫道：「……李鴻章，敬為大美國前伯理璽天德葛蘭脫（格蘭特）墓道種樹，用志景慕……」，「志景慕」，即銀杏（Ginkgo）。今天，銀杏仍在，樹幹飽經風霜，和百多年來中美關係一樣，何時中美領袖會再有如此相互尊重的關係呢？

▲ 第18任美國總統格蘭特，是50美元中的人像，他才是首位訪問中國的美國總統，當年他曾與晚清重臣李鴻章會面（右），李希望他代為斡旋，促日本歸還琉球。（資料圖片）

▲ 第18任美國總統格蘭特，是50美元中的人像（圖），他才是首位訪問中國的美國總統，當年他曾與晚清重臣李鴻章會面，李希望他代為斡旋，促日本歸還琉球。（資料圖片）