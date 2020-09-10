疫苗關乎性命 測試沒妥協餘地 評．析．天下版 2020/09/10 分享： 新冠肺炎疫情在全球多地反彈，新冠疫苗研究刻不容緩，備受各界期望的牛津大學及阿斯利康共同研發疫苗，礙於有測試者出現嚴重副作用，決定暫停測試。情況固然可惜，但同時也是可幸，證明了堅守嚴謹測試程序的必要性， ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 樓價破頂盤源缺 英國買樓要趁早？ 2020/09/09 樓價破頂盤源缺 英國買樓要趁早？ 國金札記 - 促成塞科協議 特朗普憑甚麼？ 2020/09/08 促成塞科協議 特朗普憑甚麼？ 國金札記 - 特說穿德俄矛盾？ 默克爾難硬撼普京 2020/09/07 特說穿德俄矛盾？ 默克爾難硬撼普京 國金札記 - 菅義偉不談外交觀 路綫仍有迹可尋 2020/09/04 菅義偉不談外交觀 路綫仍有迹可尋 國金札記 - 中澳角力蔓延學界 苦了澳洲大學 2020/09/03 中澳角力蔓延學界 苦了澳洲大學 疫情 新冠肺炎疫情 美國 政治 特朗普 英國 選舉 俄羅斯 健康問題 副作用 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入