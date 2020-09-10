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疫苗關乎性命 測試沒妥協餘地

評．析．天下版 2020/09/10

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新冠肺炎疫情在全球多地反彈，新冠疫苗研究刻不容緩，備受各界期望的牛津大學及阿斯利康共同研發疫苗，礙於有測試者出現嚴重副作用，決定暫停測試。情況固然可惜，但同時也是可幸，證明了堅守嚴謹測試程序的必要性，

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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