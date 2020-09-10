提供裝備+小休 保障高溫工作者

本港不少前綫員工需要在高溫下於戶外工作，一項調查顯示6成受訪者曾出現熱疾病徵狀，但缺乏合適防熱裝備及休息時間。全球日益暖化，各地亦嘗試以不同方法，保障前綫工人的安全。

清潔工休息喝水 遭警告罰款

港九勞工社團聯會及香港工人健康中心日前公布一項針對前綫工人的調查，當中近8成人士需要在室外溫度高達攝氏30度的環境工作，6成人曾經在工作期間，出現熱疾病徵狀包括昏厥、痙攣及中暑。不足1成受訪者在工作期間獲提供小休，更有清潔工人僅因在休息期間喝水，遭公司發警告信及罰款800元。

大埔區議員連桷璋今年7月曾在Facebook上指出，有數名負責消毒疫廈的清潔工全日工作不停，導致中暑入院。本港前年更有在赤鱲角飛行培訓中心地盤工作的工人，在高溫下工作導致中暑昏迷，送院後不治。

全球氣候暖化加劇，美國太空總署（NASA）、國家海洋及大氣管理（NOAA）、Berkeley Earth及歐盟轄下的Copernicus四大科研機構都表示，今年5月是全球有紀錄以來最熱的5月。

本港自然難倖免，天文台表示，今年8月平均最高氣溫錄得攝氏29度，加上6月及7月的極端天氣，令今年6至8月成為本港有紀錄以來最熱的夏季。

美推高溫勞動指標 保障工人

酷熱工作環境對人體極為有害，美國勞工部已推出Heat Index供僱主參考，將工作環境的溫度，由華氏91度以下至115度以上（約攝氏32.8度以下至46度以上），區分為低、中等、高及非常高風險四個等級，建議僱主根據溫度允許員工小休，例如在非常酷熱和潮濕的最極端情況下，讓員工每小時休息45分鐘。其他地方例如內地（見表）也有此類做法。

職工盟前年建議，本港應參考天文台的「香港暑熱指數」，在高溫情況下限制戶外露天工作時間，並增加休息時間。

科技研製降溫服 通爽抗紫外綫

本港更需為前綫員工提供降溫裝備。勞工處及職業安全健康局早在2013年，已曾試驗推出冷凍背心，透過內置的小型風扇及冷凍包降低工人中暑風險，但成效有限，因工友反映太重、不方便走動等。盡管如此，此類做法值得延續，港府應嘗試繼續改良此類裝備。

此類科技近年陸續被本地及外國學府鑽研，理工大學在2016年研發一款抗熱服裝，具通爽、抗紫外綫等好處，每套制服只需130元。卡塔爾大學更研發一款名為IceCaps的降溫頭盔，後置一部小型風扇及冷凍包，將冷氣吹到人臉上，可令皮膚溫度降低多達10度。

時下天氣濕熱，疫下工人更需長時間戴口罩工作，更是雪上加霜，政府及僱主需有措施保障他們有機會喘息、有尊嚴地工作。

▲ 工人在高溫下戶外工作，容易出現熱疾病徵狀包括昏厥、痙攣及中暑。（資料圖片）