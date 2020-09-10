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中秋佳節快到 各大商場月餅換購優惠多

行政人員版 04:00 2020/09/10

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中秋節就快到喇，黛安收到風，即日起至9月23日，利園區會員喺指定地點消費滿$1萬或以上，可獲半島迷你奶黃月餅禮盒啊。另外，本周五（11日）至10月4日，凡喺希慎廣場、利舞台廣場、禮頓中心或希慎道一號，用電子貨幣於單一交易簽帳滿$300，亦可以挑戰中秋接住「賞」小遊戲，贏取多啦A夢廚師公仔、半島月餅或抗疫打氣禮品等！即日起喺網上商店eShop及利園區內的虛擬商店Virtual Shop，更可以用低至7折優惠價訂購精選商戶電子月餅或禮品券，好抵啊。

另外，信和集團旗下4大商場，即屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，即日起「S+ REWARDS」會員可用指定點數或憑指定勳章以優惠點數，換香港榮華餅家、皇玥餅藝等10多個品牌嘅月餅禮盒套裝，同其他精選應節食品。

至於黃大仙中心亦首度聯乘意大利巧克力品牌Venchi，推出「Venchi尊貴月餅禮盒」。即日起喺黃大仙中心以電子貨幣累積淨消費滿$2,800或以上，即可於本周五（11日）起免費換領到1份禮盒，禮品得500份，先到先得㗎。

本文轉載自《晴報

信和集團旗下4大商場正在辦「賞明月‧迎中秋」活動。

黃大仙中心與意大利巧克力品牌Venchi合作推出月餅禮盒。

喺利園區消費滿指定金額可換月餅外，利園區中秋網上商店亦有快閃優惠。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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