汲經驗宜緊勿鬆 旅遊氣泡逐步推

港府與11國磋商建立旅遊氣泡之際，台灣昨將本港改列為中低風險地區，商務客入境檢疫期縮至7天，無疑是個好消息。惟疫下建立旅遊氣泡非易事，港府除積極清零外，更要汲取中外經驗，在落實計劃時須宜緊勿鬆，方能重建旅客重臨和港人外遊信心，氣泡才有望愈谷愈大。

早訂檢測標準 擬備應變措施

商經局局長邱騰華昨表示，正接觸11國磋商旅遊氣泡事宜，其中5至6個感興趣，與日本和泰國的商討已進入衞生部門接觸階段，大家仍要考慮彼此的檢測標準，以及能否互認檢測安排等問題。即使落實措施，都可能有不同限制，有機會一程兩檢，即離境和抵埗時都要做檢測，意味全程可能要做4次檢測，才能縮短隔離日數。

港府和多國對旅遊氣泡顯得小心審慎，皆因多地推行時大多爆破收場。澳紐5月宣布相關計劃，冀9月初落實，最後因澳洲8月爆疫而被迫推遲。波羅的海3國5月率先建立旅遊氣泡，歐洲多國其後跟隨，形成大氣泡，但因不少國家疫情未完全受控，為了增加旅遊和經濟收入而貿然加入，最終導致再爆疫，有些新確診增速更超越3月高峰期。

此外，各地檢測標準不一，要恢復通關旅遊，大家須制定統一入境檢疫標準，達到互認檢測安排。大家還要制定一旦疫情再起的應變措施，確保遊客獲得適當醫療支援，或緊急機位返回原地的安排，才能增加遊客出遊信心。

事實上，在重啟旅遊和建立安全氣泡，內地和澳門的經驗值得借鑑。內地在疫情受控後，5月恢復省內旅遊，旅遊景點均須限量預約，入場前要掃健康碼，並加強消毒，目的除谷旅遊消費，還要測試景點的防疫工作和承載量，確保運作暢順，才在7月底放寬跨省旅遊，在安全情況下逐步帶動旅遊復甦。

至於澳門在重啟旅遊也非一蹴而就，先嚴控疫情，迄今已連續164天零確診。隨着疫情受控，當局才放寬必要人士如商務客和跨境學生往來，箇中是透過與內地互認健康碼，最後才重啟旅遊，月底恢復接待內地遊客，年底更可舉行國際馬拉松賽事。

港府宜參考內地和外國經驗，在落實旅遊氣泡須按部就班。首先要設法清零，而全民檢測不但可找出隱形病人，亦是讓外國評估本港疫情的最佳依據，市民應把握港府延長檢測期3天至下周一的最後機會，積極參與，愈多人檢測，愈能反映實際情況，增加周邊地區與港恢復通關的信心。

風險管理到位 重建遊客信心

一旦恢復通關旅遊，隨着交流的人數增加，病毒散播風險亦隨之增加。外地疫情並非港府可控範圍，當局更須做好本份，把好關外防病毒輸入，內防爆發。就算對來自低風險地區的人士，也務必嚴格檢測，寧緊勿鬆。防疫已成了城市管治一環，若做得到位，本地感染維持零確診，自能吸引外國遊客來港，亦增加周邊地區接待港人的信心，本港的旅遊氣泡才不會重蹈歐洲覆轍，還有望不斷谷大，有助經濟復甦。

責任編輯：黃鑠安