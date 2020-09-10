法國巴黎銀行財富管理 管理「疫」境投資風險及不確定性的挑戰

法國巴黎銀行財富管理提升其轉型策略，在不斷轉變的後疫情世界，提供以客戶為中心的財富管理服務和解決方案。

新型冠狀病毒疫情作為「黑天鵝」事件，其影響不斷在經濟、投資市場和企業中蔓延，引起眾多問題。在投資方面，高淨值人士尤其需要在低息環境和極為動蕩的市場中，能夠協助管理、保障及持續增值資產的指引和方向。

法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「我們很多客戶均擁有多元化的投資組合。他們隨著市場調整時增加風險資產投資，特別是與健康、科技、數碼化和5G相關的大趨勢主題。」

滕雅諾強調：「我們持續建議客戶採用『槓鈴』策略，一方面呼籲投資者繼續投資風險資產，並像疫情爆發以來一直建議趁低吸納。隨著全球經濟復甦和展現充裕流動性，確實創造了獨特機會。」

另一方面，市場的風險和不確定性，造成市場波動。投資者應保持紀律，並應採取防守策略，以保障資產和規避下行風險。

他建議透過黃金、派息股和優質企業債券等防禦性策略，對沖主要風險如第二波疫情、美國大選，以及日益加劇的地緣政治緊張局勢。

時刻專注服務客戶

顯然是次疫情影響觸及各行各業，包括財富管理行業，這些機構的運作方式，也變成與客戶最關注的事項及需要息息相關。

「疫情不僅改變了客戶使用銀行服務的模式，還加速大數據和人工智能的發展，加強了客戶和銀行之間的數碼聯繫及銀行的數碼能力，包括整個客戶使用體驗。疫情還有助測試我們開發的數碼解決方案的敏捷性和效率。而到目前為止，結果令人非常滿意。」滕雅諾說。

不斷改進以客戶為中心的應用程式及關係管理服務，是法國巴黎銀行財富管理「 myWealth」電子銀行平台的最大優勢。myWealth無縫地結合了人手與數碼化功能，為客戶提供全方位銀行服務，成為未來增長的基礎。

疫情期間，銀行家和客戶均在家工作，促使與客戶的虛擬聯繫成為必要且主要的溝通和服務平台。滕雅諾觀察：「我們將充分利用數碼工具加強與客戶互動，因此類工具已迅速成為業務營運不可或缺的重要部分。」



疫情下的投資策略

滕雅諾相信，未來數月市場仍會較為波動，而股市的高估值，更有機會帶來壞消息。據他觀察：「MSCI AC世界指數目前僅較疫情爆發前，即今年2月的高位低2%，其在6月略有回落，但在7月和8月相繼反彈。不過，我們認為現時重大下行風險有限，因我們預計第三季度經濟數據和企業盈利將持續改善，而投資者的股票持倉狀況尚算適中，並持大量現金正在觀望。」

滕雅諾指現時大量的流動性過剩（即貨幣供應量增長相對GDP增長）正在支撐市場，使估值保持在較高水平。他看好美國、歐元區和新興市場（特別是中國、台灣、韓國、新加坡及印度），市場調整正是買入的機會。至於以貴金屬或其他資產作為基礎的結構性金融產品，也能為投資者提高投資組合收益。

新興及發展中市場債券一向是受歡迎的高息固定收益資產類別。但是，滕雅諾提醒：「我們對亞洲/新興市場貨幣債券持中性看法，儘管中期前景樂觀，但市場在強勁反彈後，目前的估值並不吸引。然而，年期較短的亞洲美元債券仍然具有吸引力。而考慮到對新興市場貨幣的升值預期和當地活躍的央行，我們對新興市場本地貨幣債券的看法正面。」



除了投資個別債券外，滕雅諾亦建議固定收益基金和具有多種債券的全權委託投資組合。投資者也可以利用高波幅，投資與黃金、貨幣和股票相關的結構性產品。

重新關注可持續金融

在全球性層面，疫情提升了投資者對可持續金融、環境、社會與管治（ESG）及影響力投資的興趣。滕雅諾認為，疫情使投入可持續投資的理由更充份。隨着氣候變化和相關議題被認定為全球風險關鍵因素，投資者正在探索更具可持續性的投資組合。

「這是法國巴黎銀行作為可持續金融領域領導者，能為投資增值的地方。」滕雅諾說。

(資料由客戶提供)