滙豐私人銀行私人滙財策劃慈善事業諮詢團隊  助您實現慈善抱負 為社會帶來正面及深遠的影響

▲ 說明︰李思穎（左）及陳美瑩（右）均認為，愈多愈來私人銀行客戶參與公益慈善事業，能為社會注入更多正能量。

滙豐私人銀行提供度身訂造的服務，支持以助人為樂的客戶，應對複雜的社會挑戰，促進變革。

近年亞洲區財富快速增長，社會公益慈善意識亦逐步增強，尤其今年全球新冠肺炎疫情爆發後，不少私人銀行客戶均響應同心抗疫，透過家族基金或個人捐獻，使有需要群體獲得支援和幫助，為社會注入更多正能量。

滙豐私人銀行私人滙財策劃董事總經理兼亞太區主管李思穎表示，滙豐在協助客戶開展慈善事業方面，擁有非常豐富的經驗，現時協助逾120個家族管理其慈善基金，而滙豐亦是少數有能力擔任慈善信託執行角色，以及願意投放資源成立專屬慈善事業諮詢團隊的銀行。

滙豐私人銀行私人滙財策劃慈善諮詢團隊能為客戶提供全方位的專業指導及支援，滙豐私人銀行私人滙財策劃高級董事兼慈善諮詢及事業主管陳美瑩表示，對於剛開始投身慈善事業的客戶，團隊會協助他們釐清願景和使命、制定短期和長期的策略、度身訂制慈善架構和建立管治和營運系統，有助客戶管理捐助帶來的期望。該方案使客戶能夠實現自己的慈善抱負，並幫助他們有序地提升社會福祉。

與此同時，很多客戶會選擇與非牟利機構（NGO）合作實踐慈善目標。由於滙豐團隊在非牟利社群中擁有龐大網絡，對各慈善機構的營運管理和團隊能力均有一定了解，可助客戶物色優質社區夥伴，透過互相合作實現慈善抱負。

擔當聯繫人角色 提供全方位支援

公益慈善已融入滙豐私人銀行的宗旨─啟發客戶為世界作出正面改變。為協助客戶達成慈善抱負，李思穎表示滙豐私人銀行私人滙財策劃慈善諮詢團隊致力擔任「聯繫人」角色，而在最近的疫情下，聯繫人的作用顯得更加重要。為了迅速回應社會需要，不少慈善捐贈項目均須在短時間內策劃及完成，對慈善團隊的執行能力有很高的要求。另外，不少需要「落區」的社區服務未能正常運作，或會影響項目進度，這方面慈善諮詢團隊亦會協助NGO作出調整，例如改變原有計劃或服務模式，協助與資助方達成共識。

經此一「疫」，客戶的公益慈善取向亦有所轉變，例如在疫情前，很多客戶在作出捐獻決定前，十分注重數據是否足夠衡量計劃的成效，形式近似投資項目，而疫情則促使不少客戶進行反思。「很多客戶主動聯繫我們，了解他們如何能為抗疫出一分力，例如有客戶在得知有特殊需要兒童的低收入家庭因疫情下面臨不少困難，立即成立緊急經濟支援計劃，助低收入家庭渡過難關。」陳美瑩更指，不少客戶更重新評估其慈善事業策略，採用「生態系統」式方案。雖然他們的首要目標是使兒童可發揮潛能，但也意識到若要達成，還需要支援父母、老師及社會工作者，故在某程度上，疫情令客戶對慈善事業有更全面的觀點。

關注港人精神健康 增兩代慈善家互動

參與公益慈善事業，對於不少家族企業來說，是下一代接班人學習營商思維的「試驗場」，讓年輕家族成員以慈善為目標加強溝通協作，同時了解弱勢社群需要，培養關愛社會的價值觀，為社會帶來正面深遠的轉變。

為促進跨代溝通，滙豐私人銀行發起並與非牟利團體Asian Charity Services合辦「心『腦』歷程．從『心』開始」計劃，為本港家庭提供一個了解社區中的心理健康需要、他們能協助改善社會整體心理健康的方式，以及加強跨代家庭聯繫的機會。計劃希望藉提升兒童及青少年、長者，以及低收入社群的心理健康，重新為香港注入活力。計劃亦為非牟利機構提供相關培訓，使之更有效回應社會精神健康方面的需求。

該項目特別之處，正是創造平台讓兩代人加強溝通，互相理解。陳美瑩表示：「項目邀請NGO提交有關精神健康的項目構思，並由年輕商業領袖擔任義工，輔導NGO優化有關計劃，再向滙豐私人銀行客戶介紹項目，尋求資助，過程中上一代可感受到年輕一代對慈善事業所付出努力和成果，有助提升家族凝聚力。」

雖然滙豐私人銀行私人滙財策劃慈善諮詢團隊的服務對象以個人客戶為主，但因應現今社會問題日趨複雜，非一己之力可有效應對，故團隊將進一步加強「聯繫人」角色，推動「協同創效」（Collective Impact）效應，從中穿針引綫，連繫志同道合、擁有共同慈善願景的人士、家族及社群，並在滙豐私人銀行私人滙財策劃慈善諮詢團隊的協調下緊密合作，携手為社會帶來正面及深遠的轉變，建立一個更可持續發展的未來。

▲ 滙豐私人銀行私人滙財策劃董事總經理兼亞太區主管-李思穎

▲ 滙豐私人銀行私人滙財策劃高級董事兼慈善諮詢及事業主管-陳美瑩

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