收到醫生老友急訊：「病人急況，可否今天見你。」但這天實在忙得分身乏術，惟有Video Conference會診，想必是有嚴重併發症要處理。見過此病人幾趟，知悉已開始第三代標靶藥，預計腫瘤早已縮小，故此麻煩大多來自藥物副作用，打開電腦屏幕，醫生便嚴陣以待。

「莫醫生，你好！」病人看來精神奕奕，比出院前狀態好得多。

「右邊腳痛情況如何？」醫生針對性地問。

「沒痛了。」「那麼頸痛呢？」「也沒有了。」再問了好幾轉不同病徵，都是無問題。醫生忍不住直接問道：「那有甚麼急事要找我？」

病人脫下口罩，憤恨地指着臉上十數點小瘡瘡，說：「你看，標靶藥弄得我如此難看，我已用盡一切cream和mask，仍無改善。」

這標靶藥克制EGFR基因突變，而皮膚上也有EGFR受體，故此八成以上病人會有像暗瘡般的皮疹，輕者無傷大雅，嚴重者便要停藥再加用抗生素。這病人的皮疹實屬輕微，惟她是年輕美女，這十數小瘡對她來說，打擊甚大，醫生解釋一番後，惟有讓步，說：「若接受不來，可以考慮停藥數天。」心想可以給她安撫，豈知她的反應竟是一句：「不能停藥，這會影響治療。」

既不接受瘡瘡，也不願意停藥，即是要靚又要命，醫生實無完美解決方法。

腦海掠過似曾相識的境況，終於想起來，有香港人既要祖國的糧食、清水和經濟支援，同時又要仇視祖國，是另一種的「要靚又要命」。