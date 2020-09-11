平時爽朗麻利的女友C，是位相當資深的專業人士，對朋友有情有義，卻愛上了一個客觀上已不應該愛的人，畢生的溫柔只投放在一個不屬於她的人身上。她自知這種甘心命抵，可列舉二十個理由不值得，然而對方偶然來個廉價的問候或邀約，她又滿心歡喜傻呼呼地相應，忘記那些空等的痛苦和失望。她其實也自知「鬼揞眼」，跟我說：「K，咪睇我平時硬淨，你知唔知我呢啲人其實真正係點？六個字講晒！」我問：「是甚麼？」C輕拍面前的Bar枱：「鱷魚頭，老襯底！」說時豪情和悲壯兼而有之。但我懂她的痛苦，因看過她哭得像無力小女孩般令人痛心。

情場如賭場，結局不全掌握，努力和結果亦未必成正比，縱然是這樣，很多人仍着迷和癡迷。情場跟賭場一樣，未進場前要先知悉自己有多少籌碼，並定下止蝕位。沒有籌碼，一頭栽進去，損手爛腳有之、愈踩愈深有之、泥足深陷有之、不能自拔有之、透支所有亦有之。情場的籌碼，就是要有足夠的瀟灑。沒有籌碼就進場，注定五勞七傷。下下入情場都搞到輸身家元氣大傷，久而久之補唔番，何苦？女性要瀟灑得起，先要財政、個性和感情獨立。一個毫無主見、無積蓄，又要24×7地黐身的女性，是很難瀟灑得來的。

又，香港女性一向精明，買東西有人擺明搵笨，大都掉頭即走，睬你都傻，豈會笨到跟對方糾纏，甘心做老襯？既然血拼識best buy，倘在情場遇上擺明成本（cost）高（如虛耗心力、時間、眼淚和青春），但回報（reward）及邊際利益（marginal benefit）卻極之低的搵笨事搵笨人，也應該同樣地瀟灑一點。明白有些情況在行動上不能毫無顧忌地瀟灑（如有家庭或子女的考慮），但至少心態上要調適。要善待自己，那些等到花兒和面容都謝了的光陰，還要再繼續消耗嗎？明知是搵笨人搵笨事，女性就要懂得止蝕，把那些曾浪費掉的心機、時間和青春，好好歸還給自己。

只有你足夠愛他，而他也足夠愛你，才叫相愛；沒有這個基礎，就是一廂情願的痛愛。而痛愛，是不會痛痛下就變幸福的，邏輯清晰。人生的幸福，是先由懂得向「不幸福的人生」say no開始。