開啟貿易 「中國皇后」將中美掛鈎

昨天談到一個多世紀前，美國第18任總統格蘭特卸任後訪華，清廷以「伯理璽天德」（President音譯）身份稱呼並盛大接待，希望他幫忙向日本斡旋，不要併吞琉球。美國遠在立國前殖民地時代，已經和中國掛鈎，有着貿易往來。

如今，特朗普多次表示要和中國在經濟上脫鈎，美國不一定要與中國做生意。他稱美國在過去與中國打交道數十年間，損失數十億美元，倘兩國不再做生意，美國將結束對華經濟依賴，不再蒙受金錢損失。

早期美需錢需貿易 就找中國人幫手

我想講，無論哪個民族，都有類似的前人教誨：莫忘本！今天文章，回顧美國商貿起源歷史，重溫中美兩國的鈎，當初是怎樣掛起來的。美國立國之初，在在需要錢，需要貿易的時候，是去找中國人幫手的；甚至美國得以脫離英國人獨立，起初都和中國有關。

236年前，也就是1784年（乾隆49年）2月22日，還未當上美國首任總統的華盛頓誕辰日子，由幾位美國商人合資買的一艘300多噸木帆船，裝着大批主要是人參及毛皮的美國貨，總值約12萬美元，從紐約起航駛向古老華夏帝國，帆船名字以英文標着：Empress of China（中國皇后號），她開啟了中美海上貿易先河，將東西方最古老與最年輕的兩個大國掛起鈎來。

當時新生的美國宣布獨立後，和英國打了7年仗，連第一任總統都未選出。由於戰爭破壞及被英國封鎖海路，是蹣跚學步的窮國，亟需對外貿易發展經濟。那時流行一個傳說：在美國以6便士購得的一件海獺皮，在中國廣州可以賣得100美元。和歐洲做生意的門被關上，到遙遠中國去搵錢，就成了當時為生計敢冒險的美國人的希望。

「中國皇后號」穿越大西洋，跨越印度洋，駛了188天，在1784年8月駛進廣州黃埔港，鳴炮13響，代表由13個州組成的美國，向中國致敬。船上升起國旗「星條旗」，中國人第一次見，覺得旗很花，自此美國被稱呼「花旗」，人參就叫「花旗參」。

西方人今天說「13不祥」，當年「13」卻好像是中美掛鈎的「天意彰顯」，美國當時有13個州，廣州有負責經手外貿的13行。雖然13行的人連如何分別美國人和英國人都搞不清，但已經清楚知道美洲上這13州是很大潛質的貿易夥伴。13行的商人，用4個月把船上的貨賣光，同年12月底，「中國皇后號」起航回美，載着賣給美國人的紅茶綠茶數百噸，瓷器幾十噸，還有絲綢、漆器等。

說到茶葉，它與美國的獨立掛上了鈎。美國獨立前是英國殖民地，英國政府在殖民地對茶葉徵收重稅，令走私茶葉入境猖獗。英國政府於是立法，明令禁止販賣私茶，並賦予東印度公司在北美殖民地銷售茶葉專利權，免繳高額關稅。此舉令殖民地民眾不滿，鼓吹打破當局壟斷，直接從中國進口茶葉。1773年12月16日，裝扮成印第安土著的「波士頓茶葉黨」成員，登上東印度公司的茶葉貨船，將一箱箱茶葉傾倒落大海，表達不滿，就是著名的「波士頓傾茶事件」，是北美殖民地人民反英起義的導火綫。

3年後美國宣布獨立。來自中國的茶葉，確切一點來說由廣州進口的武夷山烏龍茶，引發了獨立戰爭，美利堅合眾國成立。

再說「中國皇后號」，據史料其首航一個來回賺到3萬多美元。在不俗利潤吸引下，美國掀起遠航中國貿易通商潮，大西洋沿岸的商埠紐約、波士頓等直航廣州的對華貿易圈逐漸形成。據報南北戰爭時期，美商赴華貿易每年利潤高達3,000萬美元。美國歷史上第一代富豪，部分因為和中國做貿易而發迹。

忘本不尊重歷史的人 不會成功

「中國皇后號」突破英國經濟封鎖，首航中國的成功，猶如為剛剛獨立的美國，經濟上進補了蛋白質又好，打了強心針又好，令美國長得「肥肥白白」，亦揭開兩國人民交往「同舟共濟」的序幕。單單說美國靠中國「打救」，也有偏頗。歐洲本大量進口中國瓷器，後來自己懂生產，市場漸細。美國立國後，成為中國瓷器出口新市場，解救了中國瓷器業。連華盛頓總統都託人代買一批中國瓷杯碟碗等，家中亦有以傳統中國風景為中心紋樣的青花瓷。他亦看中「中國皇后號」上，其中一隻繪有飛龍圖案的中式茶壺，如獲至寶。這隻茶壺作為兩國交往文物，現已成為美國國家博物館珍藏品，見證中美掛鈎的歷史。

歷史告訴我們，不尊重他人、不尊重歷史的人，不會成功，不會為後世景仰，不論那個人是否美國總統，或者諾貝爾和平獎得主。