增撥資源吸人手 堵院舍防疫漏洞

新冠肺炎疫情第三波爆發之後，安老院舍成為重災區，至今院友及工作人員確診累積逾130人，其中20餘人已相繼死亡。

長者年老體弱 環境更要衞生

安老院舍爆發群組感染，暴露出院舍內部存在嚴重的防疫漏洞，而這些漏洞正是由護理人手緊缺和長者居住密度過高所導致。這也警示特區政府，有效封堵院舍防疫漏洞，保障長者健康已經刻不容緩。香港極需增撥資源吸納人手、改善院舍硬件設施，全面提升安老行業服務質素。

第三波疫情自從7月初爆發後，安老及殘疾院舍隨即出現首宗確診，此後陸續出現群組感染，慈雲山港泰護老中心37名院友中至少34人確診，感染率高達92%，還另有8名員工確診；屯門新墟康和護老中心至少35名院友和5名職員確診，佔該中心總計約90人的44%。目前去世的院友約佔第三波疫情爆發後死亡人數的40%，佔疫情爆發以來死亡人數的兩成以上。

事實上，不僅是新冠肺炎，面對各類流行傳染病，安老院舍院友都是高風險人群。長者本身抵抗力弱，而院友中不乏長期病患，需要時常外出就診，再加上外來探訪人士及日常外出活動，都會增加院舍內交叉感染的機率。所以每逢季節交替，常有安老院舍爆發季節性流感、甲型流感等傳染病。可見，有效的衞生措施和良好的居住環境，對於保障安老院舍院友的健康尤為重要。然而香港安老服務行業長期人手緊缺，院友居住空間擠迫，正為病毒傳播提供了溫床。

目前各類護理人員平均空缺率已達19.2%，嚴重的人手短缺難以保證日常清潔充足及時，早前就曾有安老院因消毒不足導致諾如病毒內部爆發。面對新冠肺炎疫情，就更難以保證及時的清潔、消毒或更換防疫用品。此外，因為人手不足，院舍常需要聘請兼職護理人員或與其他院舍共用職員，令院舍內人員流動加大，進一步增加了交叉感染的風險。

缺人難保清潔 改善安老服務

面對安老院舍疫情爆發，特區政府曾經考慮推出一些短期應對措施，包括考慮為安老院院舍長者每7天做一次核酸檢測等。這些措施短期內都有助於安老院舍控制疫情，應該盡快推出。同時，盡快增加劃撥資源，增加護理人手和人均樓面面積，才是解決安老院舍防疫漏洞最有效的辦法。

受到疫情及全球經濟衰退影響，本港就業情況不容樂觀。最新數字顯示，香港5至7月失業率高達6.1%，其中不乏大量基層勞工。如果以年齡層劃分，15至29歲的青年群體佔總失業人數的29.1%。統計數字中並不包括剛畢業的年輕人，但目前的形勢下，他們找到工作的機率相當渺茫。短期來說，特區政府應該立即考慮增撥資源，支援安老行業增設職位，用較有吸引力的薪資吸引基層勞工和年輕人，既能夠快速助安老行業補充人手，也有助保就業。長遠則應從改善薪資階梯、晉升階梯，增加在職進修、擴闊個人發展前景等方面着手，讓這些基層勞工和年輕人願意留在安老行業，同時也能吸引更多的人投身安老行業。

香港共有約1,000間安老院舍，總共居住約7萬名長者，人均居住面積剛剛超過7平方米。居住空間狹小而且居住密度大，加上不少安老院舍通風欠佳，有些甚至沒有通風設備，一旦有病毒傳入，很容易群組感染。對於增加院舍人均樓面面積改善居住環境，特區政府早前提出，修改有關條例中高度照顧院舍最低人均面積增至9.5平方米，而中度及低度照顧院舍則增至8平方米等19項建議。事實上，政府資助的安老院舍及合約院舍人均面積已有約17至21平方米，私院及買位院舍則為約7至10平方米。然而，實行這些建議需要面臨修例等一系列挑戰，預計最快要2028年才有可能實施；即使完成修例，法定人均面積也遠遠落後於現實需求。

2018年施政報告中提議，建造業以「創新」方針增加建造生產力，「組裝合成」建築法是可行的。勞工及福利局方面也曾表示，「組裝合成」建築法可縮短興建安老院時間，有效應對安老需求，在香港應廣泛採用。因此，特區政府應充分發揮本港具規模的非牟利慈善機構在安老服務的豐富營運經驗，在新界尋找一些長期閒置的政府農地並轉變用途，以象徵式租金租予這些慈善機構，讓他們利用「組裝合成」方法興建安老設施，更快速地提供更多具質素的安老服務。

「組裝合成」建樓 提供優質宿位

香港接下來如何擺脫困局再出發，取決於特區政府的施政成效。安老服務是最基本的民生保障，直接服務本地市民，也是特區政府施政成效的直接體現。面對安老行業在疫情下暴露出的漏洞與不足，特區政府必須拿出決心與魄力，及時增撥必要的資源，並結合慈善機構的安老服務經驗和經營能力，盡快推出有效措施，全面提升服務素質。

▲ 第三波疫情於7月初爆發後，慈雲山港泰護老中心至少34名院友確診，感染率達92%。（資料圖片）