新學年新作為 教與罰正學風

《港區國安法》出台，起着敲山震虎的震懾作用，社會秩序大致恢復；但在校園之內，有居心叵測的教師校友和天真衝動的學生率意逆勢胡為，強推政治極化，將校園淨土變為政爭戰場。新學年、新作為，當局自當教罰並舉，遏抑教育歪風，根絕暴力校園。

政治滲校園 誤導學生成「政治童軍」

校園本是授業解惑、作育英才之地，但近年的社運學運卻將其弄作政治角力場和街頭戰士訓練營。單在過去一年多的顛簸事件中，共近4,000名學生被捕，約佔總被捕者的40%，當中約45%僅18歲或以下，最年輕者更只11歲，令人慨歎教育為何會這樣？

伴隨着校園政治化，往昔的青春期反叛，已變質為暴力和反政府。校園內，政治力量公然滲透和活動，在院校自主和學術自由的保護傘下，部分校園成為政爭的「法外亂源」；校園外，社交媒體的無形指揮棒，令一整代年輕人被誤導、擺布和洗腦，成為暴衝的「政治童子軍」。

香港大學的調查發現，超過40%受訪青年傾向同意非法和暴力的政治行動，當中8%屬「激進派」，「和勇派」則有35%；另有逾90%人過去半年曾參與最少一項政治活動。

繁榮穩定已逼近臨界點，當局應從教與罰入手根治，喚醒在犯罪邊緣的學生，回復教育的原貌。

第一，年輕人難免會理想高，但閱歷淺、易受唆惑，自陷於思想和價值誤區而不自知，自毁前程而不懂自保自救，因而應將他們與「幕後黑手」或執迷不悟之徒作適當區分，既罰且教，這不是姑息，而是惜才。

第二，理想不是空想，心須建基於良知和法治，而在這個形塑的過程中，教師的匡扶導引，起着關鍵的作用，因而對教師的專業和品德有更嚴格的要求：

一是認真檢查和準備教材及考題，不摻雜個人政見或將政治引進校園，確保教與學均能秉持客觀而準確的原則；

二是依據教育局發出的指引，做好對國民教育和國家安全教育的講授；

三是教師着重言傳身教，不容在課堂上說一套，下課後做另一套，又不容以鼓勵多元學習為名，鼓吹和帶領參與反政府活動，一旦違紀亂法便須嚴懲不貸；

四是教育是教師、校長、辦學團體、教育當局和家長的共同責任，既要求互相配合，更要各自把關跟進，端正學風，不容失職卸責。

建新核心價值 嚴處失德教師

第三，價值觀講求貼時、貼地、貼人和貼事，港英時期的一套須予重塑，與時並進地賦予全新的人生觀、是非觀和制度理念，建構新一代的社會核心價值，提高港人的國民身份認同。

第四，治亂必須懲惡，當局既應嚴肅處理失德教師，亦要果斷跟進鼓吹反政府暴力的學生會和學生，不容他們將非法暴力浪漫化，將反政府理性化，將其他學生拖進政治「風暴眼」。就此，校方應勇作承擔不護短，避免「校本」淪為犯法行為的免罪護身符。