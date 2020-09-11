送禮花心思 節日減廢有方

中秋將至，本港有環保組織調查顯示，傳統月餅雖是最少人願意收到的中秋禮物，卻是最多人會送的禮物。送禮往往因不符收禮人喜好而產生浪費，送禮前除應考慮對方喜好，更可發揮創意，令禮物更有意義。

傳統月餅中秋首選 惟剩食嚴重

食物回收組織「食德好」的一項調查發現，今年受疫情影響，6成人無意購買月餅作送禮用途，但剩食問題仍需關注。團體表示，大部分市民送禮首選是傳統月餅，但傳統月餅是最少人想收到的禮物。

被問及月餅為何會被吃剩，逾半受訪市民表示月餅實在太多、4成表示擔心影響健康、更有3成表示是因為所收月餅不合自己口味，但逾半受訪者在送禮前不會問收禮人想不想收到月餅。

團體去年另一項調查顯示，本港前年平均每個家庭吃剩2.9個月餅，以此推算港人吃剩逾290萬個月餅。8成受訪機構表示基於傳統習俗考慮而購買月餅來送禮，但實際上想收到的人並不多，超過一半的受訪機構表示不想收到合作夥伴送的月餅，企業當中更無一表示想收到。

千禧族調查 近半人只想收現金

心頭所好往往只有自己才知道，因此送禮人及收禮人之間難免出現觀感落差。然而這種落差意味大量禮物被當作垃圾棄置，澳洲一項調查發現，全國前年聖誕節後有1,000萬份禮物被扔掉，即多達4億澳元（逾22億港元）被浪費之餘，更為堆填區帶來龐大壓力。

送禮文化因此近年出現改變，軟件公司Beem It一項針對千禧世代（出生於1981至1996年的人士）的調查發現，46%年輕人表示只想在聖誕節收到錢，僅32%表示想要實體的禮物，亦有23%表示想要體驗（experience）多於金錢或實體禮物。

外國新興做法 改送體驗式禮物

比起讓他人猜測自己的心頭好，人們或更寧願為自己挑選合適禮物，但直接送錢又未免顯得太缺人情味。外國另一新興做法是讓收禮人有機會嘗試新事物，例如贈予他們管弦樂團、博物館或主題公園的年票，甚至陪同他們報名一起參加義工活動，令送禮過程變得更有意義。

若時間許可，自己親手DIY禮物也是可行方法。時下網上不乏環保組織提供教材，利用朽木、水果等自然材料製作蠟燭、果醬等，既獨特又貼心。

近年月餅漸不如以往受歡迎，送禮者自然也需拓闊思維，尋找其他更能被接受的禮物，果籃或是另一較體面、又實用的選擇。

送禮除講心意，更應以符合對方心水為目標，隨着時代改變，送禮文化亦應變通，以免一片好心被當作垃圾。

▲ 中秋節臨近，大部分市民送禮首選是傳統月餅，但收禮人有時可能會收到太多月餅，容易造成剩食問題。（資料圖片）