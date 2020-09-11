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中概新股炒低水 恐損在港流通量

評．析．天下版 2020/09/11

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新一隻來港第二上市中概股百勝中國（09987）昨首掛顯著下跌，一度較招股價跌逾6%，並較美股股價大低水，成首家掛牌首日即破底的中概股。

百勝中國成為中概股「第一滴血」，不單令5萬多名成功認購的投資者即時

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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