中概新股炒低水 恐損在港流通量 評．析．天下版 2020/09/11 分享： 新一隻來港第二上市中概股百勝中國（09987）昨首掛顯著下跌，一度較招股價跌逾6%，並較美股股價大低水，成首家掛牌首日即破底的中概股。 百勝中國成為中概股「第一滴血」，不單令5萬多名成功認購的投資者即時 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美股波動難測 撈底寧選港股？ 2020/09/10 美股波動難測 撈底寧選港股？ 交易講場 - 新股以大取勝 翻炒還有後着 2020/09/09 新股以大取勝 翻炒還有後着 交易講場 - 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 2020/09/08 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 交易講場 - 科網股「散水」 股市升浪終結？ 2020/09/07 科網股「散水」 股市升浪終結？ 交易講場 - 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 2020/09/05 阿里小米回調入恒指 後市稍利好 百勝中國－S（09987） 成交 股票 IPO 第二上市 孖展 經濟內循環 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入