中概新股炒低水 恐損在港流通量

新一隻來港第二上市中概股百勝中國（09987）昨首掛顯著下跌，一度較招股價跌逾6%，並較美股股價大低水，成首家掛牌首日即破底的中概股。

百勝中國成為中概股「第一滴血」，不單令5萬多名成功認購的投資者即時

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