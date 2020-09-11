特朗普想攞和平獎 說服沙特再講 評．析．天下版 2020/09/11 分享： 美國總統特朗普近期在外交有成果，協助以色列與「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為中東和平進程的重大一步，更因此獲得諾貝爾和平獎的提名。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 疫苗關乎性命 測試沒妥協餘地 2020/09/10 疫苗關乎性命 測試沒妥協餘地 國金札記 - 樓價破頂盤源缺 英國買樓要趁早？ 2020/09/09 樓價破頂盤源缺 英國買樓要趁早？ 國金札記 - 促成塞科協議 特朗普憑甚麼？ 2020/09/08 促成塞科協議 特朗普憑甚麼？ 國金札記 - 特說穿德俄矛盾？ 默克爾難硬撼普京 2020/09/07 特說穿德俄矛盾？ 默克爾難硬撼普京 國金札記 - 菅義偉不談外交觀 路綫仍有迹可尋 2020/09/04 菅義偉不談外交觀 路綫仍有迹可尋 特朗普 美國 外交 沙特阿拉伯 以色列 阿聯酋 巴勒斯坦 耶路撒冷 塞爾維亞 科索沃 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入