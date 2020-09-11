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特朗普想攞和平獎 說服沙特再講

評．析．天下版 2020/09/11

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美國總統特朗普近期在外交有成果，協助以色列與「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為中東和平進程的重大一步，更因此獲得諾貝爾和平獎的提名。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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