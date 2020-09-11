讓打勝仗思想成信仰 華為當自強

「要讓打勝仗的思想成為一種信仰，沒有退路就是勝利之路！」在美國下周二全面封殺華為的艱巨時刻前，華為創辦人任正非引述美軍上將鄧普西（Martin Dempsey）的名句，呼籲員工沉着應對，努力不懈，烏龜也能追上龍飛船！

華為危與機並存 現才是「開始鍵」

在中國剛公布的民企500強榜單，華為連續5年登榜首。中美科技戰白熱化，華為在芯片和技術上，全力「去美國化」，在昨日開鑼的開發者大會提出未來戰略，強調會積極生態轉型，包括構建硬件生態以及服務和應用軟件生態；並宣布自家鴻蒙系統升級至2.0版本，由連接手機介面擴展到個人電腦、智能手錶和智能汽車，利用5G高速網絡優勢，透過軟件生態，打造物聯網平台，減少對芯片的倚賴，應對美國圍堵。

今次開發者大會以「Together」為題，聲言當全世界都認為華為即將按下「暫停鍵」的時候，華為選擇了按下「開始鍵」，與全球開發者一起繼續前進。

美國為了遏制中國崛起，無所不用其極，不惜禁止企業向華為提供任何含美國設備，及軟件設計的半導體，試圖藉斷供令華為休克，從而打擊中國高科技產業發展。

任正非早在十多年前，已意識到美國終有一天會限制對華芯片供應和軟件使用，當時已投入大量資源研發備胎。

故當美國去年用行政命令禁止對華為提供芯片時，任正非馬上將秘密研發的後備芯片轉正，又研發出可兼容Android的鴻蒙操作軟件。

去美國化挑戰大 磨難有更多英雄

面對美國封殺，華為有遠景、有志氣，不過，在技術「去美國化」的過程中，相信會遇到一定困難，難以一蹴即就，如何適時解決相關問題，讓內地消費者接受，覺得好用，進而成功建立商業模式，十分關鍵。華為高層坦言，芯片問題涉及非常複雜技術，但認為這讓企業反思，沒有選擇就是最好的選擇，「限制反而讓大家有一個非常好的機會，危、機並存」。

美國圍堵，不但影響華為的運作和生存空間，同時也重創其他芯片供應商。據英國研究機構Omdia預估，日本、台灣和南韓因失去華為這大客戶，每年損失264億美元（2,046億港元）。芯片商因收入減少，或削減研發開支，最終拖慢高科技產業發展，讓全世界都成輸家。

總而言之，華為現正處於困難的歷史時期，也是一個最大的機會時期。任正非說，磨難會讓更多英雄產生，從來，積極、正能量，才能繼續前行！

責任編輯：陳楚源