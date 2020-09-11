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行街有賞 多個商場送購物、餐飲、電影禮券及泊車優惠

行政人員版 04:00 2020/09/11

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黛安收到好消息，港鐵3大商場即德福廣場、青衣城及PopCorn，下星期一（14日）至10月11日，將推出多重獎賞，例如MTR Mobile App用戶喺上述商場指定商戶累積消費滿$1,500，即送$200港鐵商場現金券；而App用戶由下星期一至10月15日，逢星期一至四晚上6點後，喺指定食肆堂食消費滿$300，亦可以換領$50餐飲禮券乙張，或$60電影禮券乙張。

至於皇室堡由明日（12日）至10月31日，亦會推出「皇室堡初秋購物折」，首先登記成為Windsor Club會員，即可獲500迎新積分，再參與「齊齊印‧密密獎」，憑指定消費金額並集齊5個電子印花，即可免費換「皇室堡$50購物現金券」，及華人置業集團5大商場嘅「$50美食現金券」。Windsor Club會員喺假日亦可憑1,000積分換領額外1小時免費泊車㖭！

此外，新城市廣場即日起至今個月30日，每日中午12點至晚上12點，大家登入Jetso eShop（https://ntp-jetso.com）就可以6折搶購$100電子現金券。咁多商場優惠，黛安都要出動去Shopping喇。

本文轉載自《晴報

港鐵三大商場推出行街、食飯、睇戲推廣活動，希望為港人打氣。

皇室堡為會員提供唔少購物優惠，集齊電子印花可換餐飲現金券。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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