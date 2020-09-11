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在家工作或上班應有彈性

行政人員版 04:00 2020/09/11

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在疫情下，很多企業都轉為在家工作。Facebook和Google已經宣布延長在家工作到明年年中，Twitter更表示員工可以無限期在家工作。在家工作現在儼如新經濟企業的文化，甚至是神聖不可侵犯的矽谷精神。

但最近Netflix主席Reed Hastings接受《華爾街日報》訪問時卻說，在家工作一點好處也沒有，缺乏面對面交流，尤其是國際層面上的交流，會對業務產生負面的影響。

Netflix的企業文化是開放、包容並且結果主導，很難想像他們的主席會有這樣的看法。雖然如此，他仍認為當員工普遍接種有效疫苗後，才會恢復上班的安排。

我認為面對面的接觸當然無可代替，但在家工作也非一無是處。在家工作可以省卻交通時間和金錢，也比較隨意和自由，生產力可能會更高。我自己便決定即使疫情過去後，仍會維持至少兩成時間在家工作，可以靜靜地處理一些思考性的事項。

但並非任何工種、所有工作、不同情況也適合在家工作，還要配合個人的家居環境，有些人在家工作更難專心。所以最重要的不是一刀切要求在家工作，或硬性規定要上班，而是讓員工有一定的選擇空間和自由。只要有互相信任的基礎，有成果導向的企業文化，員工自然會作出最適當的選擇。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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