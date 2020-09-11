新輝建築實習計劃規模升級　助逾百學員裝備業內最新實務科技知識

新鴻基地產旗下的新輝建築（下稱「新輝」）每年均會舉辦暑期實習計劃。今年因疫情影響，為吸引更多年輕新血入行，新輝決定擴大規模，公開招聘100名大專生，並提供50個全職就業學徒計劃名額予DSE或以上程度的學生。早前為期個半月的暑期實習計劃完成，新地執行董事郭基煇於畢業會上寄語學員，希望他們日後無論投身任何行業或崗位，都能活出新地「以心建家」精神，貢獻社會。

新地執行董事郭基煇提到今年計劃特色時表示：「有鑑於今年經濟環境對畢業生入職做成挑戰，新輝特別安排增加本年度暑期實習計劃和學徒計劃名額，更特意在課程加入緊貼時代的BIM科技及收樓App等元素，讓年輕人盡早接觸及體驗建築工程業的最新技術，擴闊眼界。」總括而言，今年暑期實習計劃反應熱烈，共吸引345名就讀工程相關科目的本科生報名，最終破紀錄取錄了102名學員。

▲ 新地執行董事郭基煇（左1）與實習學員交流工作心得。

培訓編排完善 全方位應用實戰

今屆實習計劃學員卓志陽（Jax）、袁瑋邦（Ed）及吳詠恩（Athena）均在今個暑假獲益良多。主修土木工程的Jax主要負責兆康地盤項目及南昌站上蓋交樓項目，需跟隨施工組及安全主任巡視整個地盤範圍，了解地盤的施工情況，同時隨工程師驗收及觀察燒焊是否符合標準。Jax認為整個實習計劃編排很有系統，讓他可跟隨不同部門的專家學習，獲得寶貴的行業實戰經驗。

至於修讀工料測量的Ed，在實習中接觸到新地於觀塘的地標性商廈、啟德及將軍澳的住宅項目，獲得不少意外收穫。Ed主要獲派到計量組工作，負責成本計算，由於3個項目分別處於招標期、施工期及結算期，令Ed在短短個半月內，就涉獵到整個樓宇建築周期的成本和合同管理工作，對日後就業有很大幫助。

而主修屋宇設備工程的Athena，則主要負責測試不同的機電系統，以確保功能上符合法例要求，亦要負責驗樓檢查及確保應配備的家具電器齊全且運作正常，從中體會到認真處事、重視細節的重要性。Athena更在驗樓時了解到，原來公司以比國際標準更高的要求驗收玻璃，所以旗下項目在業界評價才會那麼高。

▲ 實習學員跟隨不同部門專家巡視地盤，持續累積實戰經驗。

掌握最新科技 迎接建築新世代

近年業界應用建築資訊模型（Building Information Modelling，BIM）愈見普及。在今次的實習中，新輝提供5天的BIM 訓練予學員，而3人均對BIM培訓印象難忘。Jax指BIM提供予各部門把建築組件的詳細資料上傳至伺服器，令地盤的樣貌更清楚顯示，有效提高地盤的施工進度；Ed認為BIM提供了一個虛擬平台，讓項目中的各個持份者都可以在同一平台上工作，可即時發現設計上的問題，避免很多過往在施工時才發現的失誤，從而減省時間及成本；至於Athena則了解到BIM系統的不同維度功能，如何幫助管理好一個項目，例如透過4D維度加入時間考量，令策劃者在早期就可制定工序先後次序，更有效管理進度。

▲ 新輝安排5天的BIM 訓練，為實習生提供實際操作系統的機會。

學員除了可親身操作BIM應用系統外，更有機會使用集團自家研發的一條龍「智能交樓App」，了解到如何運用該應用程式，拍下相片須執漏的項目，並實時上傳到雲端，藉此加強不同部門的溝通效率，使交樓小組能更有效率和有系統地進行執修。

▲ 學員率先試用「智能交樓App」，體驗業界最新科技發展。

學徒計劃資助進修 提供清晰事業路向

新輝學徒計劃與建造業議會和VTC合作逾40年，為有意投身建造業的DSE或以上程度學生，提供多一個入行途徑。整個學徒計劃為期4年，當中包括在不同部門進行在職培訓，更會保送及資助學徒兼讀高級文憑課程，並提供有薪考試假和溫習假。透過此計劃，學徒可獲相關學歷持續進修，增強競爭力，達到就業、進修相輔相成。

▲ 李鳳玲（Linda）完成學徒計劃獲聘為助理計量員。

曾任職地產行業文員的李鳳玲（Linda），3年前抱着想嘗試和求知的心態，加入新輝成為學徒。在3年的訓練計劃中，她除了學到很多地盤建築知識外，透過進修和師傅的悉心教導，也掌握了很多關於工料測量的技能，例如量度建築的工料數、出標、做工程結算等，在工作上學以致用。

培訓期間，Linda更獲新輝提名參加香港青年魯班獎和傑出學徒選舉，最後成功奪得獎項，另外又獲提名參加英國海外交流團，豐富了不少建築知識和擴闊眼界。Linda年初從學徒計劃畢業後，即獲新輝聘用為助理計量員，成功開展事業新出路。

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