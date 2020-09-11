新冠疫情仍然嚴峻，令本港各行各業遭受沉重打擊，為挽救經濟，政府早前推出各項刺激經濟措施，當中包括一萬元的現金發放計劃。這筆錢對生活在水深火熱的市民來說，可給予一點幫助，但如果自問收入穩定，經濟條件尚算許可，除加入刺激消費的行列外，亦可考慮將這筆額外金錢用作為累積財富的第一步？

投資好還是儲蓄好

累積財富的方法有很多種，投資是其一，而投資產品更是五花百門。除定存外，初學者可考慮債券、債券基金及貨幣市場基金等風險相對較低產品；風險承受能力較高者，則可考慮股票及股票基金；如風險承受再高一點，甚至可投資於衍生工具，惟當中的風險不可不察。

此外，在波動的經濟環境下，為自己留下一筆應急錢也很重要。一般而言，這筆錢最好能支付6個月的支出，即使不幸失去工作，也不會立即「乾塘」。因此，如自問戶口內的儲蓄，未足以支付6個月的支出，不妨將這一萬元預留作應急之用。

網上及手機理財方便快捷

不論有甚麼鴻圖大計，在疫症橫行的情況下，每次到人多的地方都會增加受感染風險。其實網上及手機銀行的發展也愈趨成熟，很多功能及資訊都不用親身到銀行也能做到，就以今次政府派發的一萬元為例，如果透過網上銀行進行登記，過程只需數分鐘。在疫情期間，各種的社交隔離措施雖為生活帶來不便，但透過多項網上及手機銀行功能相信可為你處理日常理財及投資需要。

投資涉及風險。

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（資料由客戶提供）