施展複利率魔法 及早投資為未來

每個人總會有很多目標，出來工作一段時侯後，就會想置業、計劃結婚，然後當生兒育女後，又會開始擔心他們的教育經費等，人生的任何階段都有千百個目標等著達成。要為這些目標作出準備，你可認識複利率能帶來的優勢? 只要及早投資，所有目標都有機會達成。

複利率能夠被科學家愛因斯坦稱為世界上第八大奇跡，自然有其獨到之處。很多人都說年齡是人生最大的敵人，但年齡卻是複利率最大的朋友，投資期愈長，回報增幅往往愈大，因為在複息效應下，投資者將不斷連本帶利再投資，倍大投資回報。

及早投資釋放複息效應

假設一位剛畢業的打工仔希望盡早置業，預期將敍造八成按揭，他也要準備兩成首期，已現時的樓價水平，一個上車盤價格的兩成，動輒也要過百萬。如果光是靠儲蓄，每月儲蓄3000元，即使樓價不變，以一百萬計也需要27年才能達到目標，但倘若打工仔將每月儲蓄用作投資以爭取較高回報，假設年回報達到5%，每月同樣投入3000元，18年間便會儲到$1,059,336元，而很多時薪酬亦會隨年資而增長，如果每月投資金額亦相應增加，便有望更早達成目標。投資年期的長遠固然亦會影響到最終收益，假設年回報和每月投資額不變，打工仔在30年後可連本帶利獲得$2,520,582！

對於風險承受能力較高的投資者，當然可以選擇潛在回報較高的投資。但是投資者亦要明白，潛在回報愈高的投資工具，其潛在風險亦會愈高。而在現實世界當中，各種投資工具都會因市況變化而出現波動，倘若不幸在達成目標前資產價格大幅調整，即使最終能重拾升浪，也未必有時間追回損失的金錢。

回報率高低影響最終成果

正如上文所述，回報率同樣影響投資回報，所以選擇投資產品就成了重要課題。傳統的投資世界中，主要有股票、債券及現金三類投資選項，當中以股票風險最高，其次就是債券，最後就是最低風險的現金。

但世界十分公平，風險往往與回報掛鈎。過往十年所見，投資於全球股市的平均年度化回報為9.61%*，而投資於全球投資級別債券的平均年度化回報**則為4.62%，至於持有現金的平均年度化回報***，卻只有0.6%。

從上述的數據所見，並不代表投資者要將所有資金全然投放在投資產品中，了解自己的風險承受能力，視乎自己的投資取向，建立一個包含多元資產的投資組合，便有助分散風險之餘，更能達成目標。

投資涉及風險。

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*MSCI世界指數過去十年平均回報

**彭博巴克萊全球綜合債券指數過去十年平均回報

***美國90日國債過去十年平均回報

（資料由客戶提供）