鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 置業家居 2020/09/12 分享： 【新居屋同區二手】鑽石山啟翔苑是今期新居屋唯一一個市區盤，鄰近港鐵鑽石山站作賣點，交通方便，不過要等到2023年才可以入伙。事實上，同區亦有鄰近港鐵站的已補價的居屋放盤，可以即買即住，叫價最平由$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 最新專欄文章 更多 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 2020/09/05 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入