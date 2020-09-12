鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場

【新居屋同區二手】鑽石山啟翔苑是今期新居屋唯一一個市區盤，鄰近港鐵鑽石山站作賣點，交通方便，不過要等到2023年才可以入伙。事實上，同區亦有鄰近港鐵站的已補價的居屋放盤，可以即買即住，叫價最平由$

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