粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 置業家居 2020/09/12 分享： 【新居屋同區二手】粉嶺皇后山山麗苑是今期新居屋之中樓價最平，不過位置上比較隔涉。而區內有10餘個已補價公居屋放盤，$500萬以下已經有交易，私人屋苑更加有$600萬以下放盤。 世紀21奇豐物業區域經理陳 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 最新專欄文章 更多 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 2020/09/05 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入