粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易

【新居屋同區二手】粉嶺皇后山山麗苑是今期新居屋之中樓價最平，不過位置上比較隔涉。而區內有10餘個已補價公居屋放盤，$500萬以下已經有交易，私人屋苑更加有$600萬以下放盤。

世紀21奇豐物業區域經理陳

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