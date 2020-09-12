火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 置業家居 2020/09/12 分享： 【新居屋同區二手】位於火炭的彩禾苑是今期新居屋之中，規模最小的項目，以單幢式設計，僅提供806伙。不過除了新居屋外，火炭一帶仍有若干個$600萬以下的已補價居屋放盤，其中更不乏私樓盤源。 美聯首席高級營 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 最新專欄文章 更多 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 2020/09/05 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入