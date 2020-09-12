火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多

【新居屋同區二手】位於火炭的彩禾苑是今期新居屋之中，規模最小的項目，以單幢式設計，僅提供806伙。不過除了新居屋外，火炭一帶仍有若干個$600萬以下的已補價居屋放盤，其中更不乏私樓盤源。

美聯首席高級營

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