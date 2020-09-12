馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 置業家居 2020/09/12 分享： 【新居屋同區二手】繼居屋2019推出的馬鞍山錦暉苑，同區的錦駿苑亦於本年度推出。錦駿苑位處於富安花園附近，是今期唯一設露台單位的屋苑。馬鞍山區內素來有多個居屋項目，因此$600萬以下的已補價居屋放盤亦 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 最新專欄文章 更多 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 今日 居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 2020/09/05 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入