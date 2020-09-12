馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬

【新居屋同區二手】繼居屋2019推出的馬鞍山錦暉苑，同區的錦駿苑亦於本年度推出。錦駿苑位處於富安花園附近，是今期唯一設露台單位的屋苑。馬鞍山區內素來有多個居屋項目，因此$600萬以下的已補價居屋放盤亦

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