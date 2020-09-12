居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？

香港樓價高企，不少市民都望「上車」。新一期居屋現已接受申請，今期居屋包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，涉及逾7,000伙。單位以低市價發售，而且可承造高成數按揭，成為市民的「福音

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