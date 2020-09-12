居屋2020申請爭崩頭 同區有無二手選擇？ 置業家居 2020/09/12 分享： 香港樓價高企，不少市民都望「上車」。新一期居屋現已接受申請，今期居屋包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，涉及逾7,000伙。單位以低市價發售，而且可承造高成數按揭，成為市民的「福音 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 最新專欄文章 更多 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 今日 馬鞍山錦英苑已補價放盤多 1房叫價$500萬 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 今日 火炭沙田市中心多細戶供應 $600萬以下選擇多 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 今日 粉嶺華明邨吸引分支家庭 呎價$9,000餘有交易 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 今日 鑽石山龍蟠苑近港鐵受歡迎 $550萬入場 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 2020/09/05 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入