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主打2房 力吸小家庭客源

置業家居 2020/09/12

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【戶型全面睇】Wetland Seasons Park第3期由4座10層高的低密度住宅大樓組成，屬於第1座、7座、8座及9座，共318伙單位，戶型包括1房至3房，主打2房單位，實用面積291至764平

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欄名 : 新盤速遞

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