下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售 置業家居 2020/09/12 分享： 「月月有樓賣」的新地今年至目前已推出4個全新盤，包括Wetland Seasons Park第1期、第2期、第3期，以及屯門御海灣，然而新地年底前仍有多個全新盤密謀出擊。 當中上月獲批預售樓花同意書的沙 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場 今日 9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場 主打2房 力吸小家庭客源 今日 主打2房 力吸小家庭客源 最新專欄文章 更多 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 今日 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 今日 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 今日 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場 今日 9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場 主打2房 力吸小家庭客源 今日 主打2房 力吸小家庭客源 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入