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下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售

置業家居 2020/09/12

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「月月有樓賣」的新地今年至目前已推出4個全新盤，包括Wetland Seasons Park第1期、第2期、第3期，以及屯門御海灣，然而新地年底前仍有多個全新盤密謀出擊。

當中上月獲批預售樓花同意書的沙

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欄名 : 新盤速遞

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