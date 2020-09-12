下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售

「月月有樓賣」的新地今年至目前已推出4個全新盤，包括Wetland Seasons Park第1期、第2期、第3期，以及屯門御海灣，然而新地年底前仍有多個全新盤密謀出擊。

當中上月獲批預售樓花同意書的沙

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